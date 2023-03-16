Еврокомиссия запускает новую программу помощи муниципалитетам в восстановлении Украины — Finance.ua

Еврокомиссия запускает новую программу помощи муниципалитетам в восстановлении Украины Сегодня 20:45 — Казна и Политика

Еврокомиссия запускает новую программу помощи муниципалитетам в восстановлении Украины

Европейская комиссия запускает новую европейскую программу наращивания потенциала Баугауз для предоставления помощи муниципалитетам в реконструкции и восстановлении Украины.

Как сообщает Европейская комиссия, это решение было принято по результатам нескольких мер, в частности встречи между членами комиссии и правительством Украины, состоявшейся в Киеве 2 февраля, саммита ЕС-Украина, состоявшегося 3 февраля, а также визита европейского комиссара Виргиниуса Синкявичюса в Киев 16 −17 февраля.

«Инициатива по наращиванию потенциала направлена на то, чтобы вдохновить и предоставить практическую помощь муниципалитетам, участвующим в реконструкции и восстановлении Украины», — пояснили в Еврокомиссии суть инициативы.

Сообщается также, что программу организовали украинские партнеры, такие как Ro3kvit, ReThink, Covenant of Mayors East и Совет архитекторов Европы. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и комиссары Мария Габриел и Элиза Феррейра примут участие в мероприятии посредством видеообращения.

Комментируя это событие, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала: «Мы восстановим Украину. Мы должны, и мы будем это делать. Реконструкция, которую заслужила Украина, должна быть выполнена в духе Новоевропейского Баугауза (НЕБ). В проекте принимают участие градостроители, архитекторы, инженеры и концепция НЕБ вдохновит их. Наше видение состоит в том, чтобы превратить разрушения войны в возможности построить прекрасное и здоровое будущее для Украины».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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