Еврокомиссия выделит 335 млн евро на восстановление Украины: куда пойдут средства — Finance.ua
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Еврокомиссия выделит 335 млн евро на восстановление Украины: куда пойдут средства

Казна и Политика
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Еврокомиссия выделит 335 млн евро на восстановление Украины: куда пойдут средства
Еврокомиссия выделит 335 млн евро на восстановление Украины: куда пойдут средства
Еврокомиссия выделит Украине 335 млн евро помощи на восстановление инфраструктуры.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«В направлении восстановления нам активно помогают наши партнеры. В частности, сегодня утверждаем соглашение о финансировании программы „Поддержка Евросоюза для восстановления и реформ“. После его подписания Еврокомиссия выделит 335 млн евро помощи», — сказал Шмыгаль.
По его словам, средства выделят на:
  • восстановление инфраструктуры, в том числе энергетики;
  • помощь бизнесу;
  • антикоррупционные меры;
  • защиту окружающей среды;
  • цифровизацию.
«Спасибо европейским союзникам за то, что они всегда рядом», — подчеркнул премьер.

Справка Finance.ua:

  • минимальные потребности в восстановлении Украины оцениваются в 411 млрд долларов. Эта цифра охватывает период с 24 февраля 2022 по 24 февраля 2023 года и только подконтрольные Украине территории;
  • правительство представило первые детали «плана на 50 млрд евро» для восстановления Украины. Большая часть денег по плану, в частности, €39 млрд направлена ​​на план Украины; еще €8 млрд — «Инвестиционный фонд» и €3 млрд — «Техническая и административная поддержка»;
  • 16 октября Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии было выделено на разные программы восстановления 62,3 млрд грн, из которых почти 1,7 млрд предусмотрено на Сумскую область, а 673 млн — на Черниговскую.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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