Еврокомиссия выделит 335 млн евро на восстановление Украины: куда пойдут средства — Finance.ua

Еврокомиссия выделит 335 млн евро на восстановление Украины: куда пойдут средства Сегодня 20:40 — Казна и Политика

Еврокомиссия выделит 335 млн евро на восстановление Украины: куда пойдут средства

Еврокомиссия выделит Украине 335 млн евро помощи на восстановление инфраструктуры.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«В направлении восстановления нам активно помогают наши партнеры. В частности, сегодня утверждаем соглашение о финансировании программы „Поддержка Евросоюза для восстановления и реформ“. После его подписания Еврокомиссия выделит 335 млн евро помощи», — сказал Шмыгаль.

По его словам, средства выделят на:

восстановление инфраструктуры, в том числе энергетики;

помощь бизнесу;

антикоррупционные меры;

защиту окружающей среды;

цифровизацию.

«Спасибо европейским союзникам за то, что они всегда рядом», — подчеркнул премьер.

Справка Finance.ua:

минимальные потребности в восстановлении Украины оцениваются в 411 млрд долларов. Эта цифра охватывает период с 24 февраля 2022 по 24 февраля 2023 года и только подконтрольные Украине территории;

правительство представило первые детали «плана на 50 млрд евро» для восстановления Украины. Большая часть денег по плану, в частности, €39 млрд направлена ​​на план Украины; еще €8 млрд — «Инвестиционный фонд» и €3 млрд — «Техническая и административная поддержка»;

16 октября Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии было выделено на разные программы восстановления 62,3 млрд грн, из которых почти 1,7 млрд предусмотрено на Сумскую область, а 673 млн — на Черниговскую.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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