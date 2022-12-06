Еврокомиссия выделила более полумиллиарда евро на развитие трансграничных связей — Finance.ua
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Еврокомиссия выделила более полумиллиарда евро на развитие трансграничных связей

Мир
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Еврокомиссия выделила более полумиллиарда евро на развитие трансграничных связей
Еврокомиссия выделила более полумиллиарда евро на развитие трансграничных связей
Еврокомиссия приняла новую программу межрегионального развития, которая частично обеспечивается средствами, которые раньше должны были пойти на программы сотрудничества ЕС с россией и беларусью.
Такая информация обнародована на сайте Европейской комиссии.
«Еврокомиссия приняла четыре новых межрегиональных программы с привлечением 10 стран-членов, а также Украины и Молдовы, что предусматривает €533 миллиона бюджетного финансирования ЕС на период 2021-2027 годов. Они должны усилить трансграничное и транснациональное сотрудничество, ускорить „зеленую“ трансформацию, поддержать проекты в сфере здравоохранения и образования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти программы были усилены в финансовом измерении после того, как в марте Еврокомиссия утвердила решение остановить сотрудничество с россией и беларусью в ответ на вторжение россии в Украину. Таким образом, €26,2 миллиона, которые до этого предназначались для этих двух стран, были направлены на усиление регионального сотрудничества с Украиной и Молдовой.
Из общего объема €215 миллионов будут направлены на развитие транснационального сотрудничества в Дунайском регионе.
Еще 187 миллионов евро будут способствовать трансграничным контактам между Украиной и Польшей в таких сферах как охрана границ, окружающей среды и здоровья.
На развитие трансграничных контактов между Украиной и Румынией, в частности в сфере образования, здравоохранения и сохранения окружающей среды, будет потрачено €54 миллиона. На подобные программы сотрудничества между Румынией и Молдовой будет направлена сумма в 77 миллионов евро.
Как уточняется, общий бюджет межрегионального развития на 2021-2027 годы равен 10,1 миллиарда евро. Он включает 86 программ по следующим главным направлениям: охрана границ, транснациональное и межрегиональное сотрудничество, интеграция отдаленных регионов.
Евросоюз уделяет большое внимание развитию сотрудничества в приграничных районах, что включает в себя создание условий для активной торговли, культурных обменов и контактов между людьми. Такие программы ЕС рассматривается как инструмент для укрепления стабильности на своих внешних границах и повышения состоятельности и уровня жизни в странах-партнерах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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