Еврокомиссия выделила более полумиллиарда евро на развитие трансграничных связей — Finance.ua

Еврокомиссия выделила более полумиллиарда евро на развитие трансграничных связей Сегодня 08:28 — Мир

Еврокомиссия выделила более полумиллиарда евро на развитие трансграничных связей

Еврокомиссия приняла новую программу межрегионального развития, которая частично обеспечивается средствами, которые раньше должны были пойти на программы сотрудничества ЕС с россией и беларусью.

Такая информация обнародована на сайте Европейской комиссии

«Еврокомиссия приняла четыре новых межрегиональных программы с привлечением 10 стран-членов, а также Украины и Молдовы, что предусматривает €533 миллиона бюджетного финансирования ЕС на период 2021-2027 годов. Они должны усилить трансграничное и транснациональное сотрудничество, ускорить „зеленую“ трансформацию, поддержать проекты в сфере здравоохранения и образования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти программы были усилены в финансовом измерении после того, как в марте Еврокомиссия утвердила решение остановить сотрудничество с россией и беларусью в ответ на вторжение россии в Украину. Таким образом, €26,2 миллиона, которые до этого предназначались для этих двух стран, были направлены на усиление регионального сотрудничества с Украиной и Молдовой.

Из общего объема €215 миллионов будут направлены на развитие транснационального сотрудничества в Дунайском регионе.

Еще 187 миллионов евро будут способствовать трансграничным контактам между Украиной и Польшей в таких сферах как охрана границ, окружающей среды и здоровья.

На развитие трансграничных контактов между Украиной и Румынией, в частности в сфере образования, здравоохранения и сохранения окружающей среды, будет потрачено €54 миллиона. На подобные программы сотрудничества между Румынией и Молдовой будет направлена сумма в 77 миллионов евро.

Как уточняется, общий бюджет межрегионального развития на 2021-2027 годы равен 10,1 миллиарда евро. Он включает 86 программ по следующим главным направлениям: охрана границ, транснациональное и межрегиональное сотрудничество, интеграция отдаленных регионов.

Евросоюз уделяет большое внимание развитию сотрудничества в приграничных районах, что включает в себя создание условий для активной торговли, культурных обменов и контактов между людьми. Такие программы ЕС рассматривается как инструмент для укрепления стабильности на своих внешних границах и повышения состоятельности и уровня жизни в странах-партнерах.

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Укрінформ По материалам:

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