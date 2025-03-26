Еврокомиссия рекомендует европейцам быть готовыми к войне, пандемиям и кризисам — Finance.ua
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Еврокомиссия рекомендует европейцам быть готовыми к войне, пандемиям и кризисам

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Европейский Союз должен быть готов к различным кризисам, таким как войны, пандемии и стихийные бедствия. В рамках проекта «Стратегия Союза готовности» Еврокомиссия рекомендует каждому гражданину запасать еду и воду на 72 часа, чтобы быть готовым к начальному периоду чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет Politico.
Проект стратегического плана включает, что первые часы после возникновения кризиса наиболее критичны. Согласно документу, граждане должны быть самообеспеченными в течение минимум 72 часов в случае экстремальных сбоев. «В случае экстремальных сбоев начальный период наиболее критичен», — сказано в документе, излагая возможные сценарии: от войны до кибератак и смертельных болезней до наводнений, вызванных климатом.
Исполнительный вице-президент Комиссии Роксана Минзату заявила, что стратегия направлена ​​на создание безопасного и устойчивого ЕС, способного предвидеть и эффективно реагировать на угрозы. В частности, в плане предусмотрены рекомендации для стран-членов по хранению основных запасов, укрытий и обеспечению критических ресурсов.
Эта стратегия является важным шагом по усилению готовности Европы к кризисам, учитывая многолетний опыт с пандемией COVID-19 и российским вторжением в Украину. Европа не может больше полагаться только на реакцию на кризисы, отмечено в документе.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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