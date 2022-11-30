Еврокомиссия рекомендовала приостановить выделение Венгрии 7,5 млрд евро — Finance.ua

Еврокомиссия рекомендовала приостановить выделение Венгрии 7,5 млрд евро Вчера 15:45 — Мир

Еврокомиссия рекомендовала приостановить выделение Венгрии 7,5 млрд евро

Европейская комиссия рекомендовала в среду заморозить выделение 7,5 миллиарда евро из фондов ЕС для Венгрии из-за проблем с верховенством права.

Об этом сообщает Euronews.

До 19 ноября Будапешт должен был провести 17 реформ, согласованных с Еврокомиссией летом, чтобы избежать замораживания, которым грозил Брюссель в рамках своего механизма верховенства права.

«Несмотря на то, что ряд реформ были проведены или продолжаются, Венгрия не смогла адекватно реализовать основные аспекты необходимых 17 корректирующих мер... как она обязалась», — заявили в Комиссии.

«В результате Комиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября по приостановке 65% обязательств по трем операционным программам в рамках политики сплоченности на сумму 7,5 млрд евро», — добавили в Еврокомиссии.

Комиссар по бюджету Йоханнес Ган заявил, что новый механизм обусловленности верховенства права — «правильный инструмент для применения», поскольку в противном случае эти реформы «никогда бы не состоялись».

Между тем, Комиссия одобрила план восстановления Венгрии после COVID-19 на сумму 5,8 млрд евро — шаг, который необходимо сделать до конца года, поскольку Венгрия является единственной страной-членом ЕС, которая еще не утвердила свой план.

Но Брюссель поставил определенные условия, требуя от Будапешта достичь 27 так называемых «сверхважных этапов» для того, чтобы получить эти средства.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подчеркнул, что все основные этапы должны быть выполнены в полном объеме, прежде чем Венгрия сможет подать свой запрос на выплату.

«Короче говоря, средства не поступят, пока не будут должным образом выполнены основные этапы», — добавил он.

Страны ЕС должны будут проголосовать за одобрение двух рекомендаций Еврокомиссии квалифицированным большинством голосов, необходимым для того, чтобы оба решения были приняты.

Голосование может пройти не ранее 6 декабря, когда министры экономики соберутся в Брюсселе на встречу Ecofin, на которой Будапешт заблокировал принятие глобального корпоративного налога.

Такие вето Будапешта были расценены другими странами-членами как шантаж и попытки Венгрии добиться уступок по другим вопросам, включая доступ к фондам ЕС, поддержку Украины и санкции против россии.

Ган объяснил, что если Совет ЕС примет рекомендацию заморозить 7,5 миллиарда евро из фондов сплоченности, Еврокомиссия «будет вести мониторинг с целью скорейшей отмены этой меры, как только проблемы будут решены».

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Українська правда По материалам:

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