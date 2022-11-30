Еврокомиссия рекомендовала приостановить выделение Венгрии 7,5 млрд евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еврокомиссия рекомендовала приостановить выделение Венгрии 7,5 млрд евро

Мир
188
Еврокомиссия рекомендовала приостановить выделение Венгрии 7,5 млрд евро
Еврокомиссия рекомендовала приостановить выделение Венгрии 7,5 млрд евро
Европейская комиссия рекомендовала в среду заморозить выделение 7,5 миллиарда евро из фондов ЕС для Венгрии из-за проблем с верховенством права.
Об этом сообщает Euronews.
До 19 ноября Будапешт должен был провести 17 реформ, согласованных с Еврокомиссией летом, чтобы избежать замораживания, которым грозил Брюссель в рамках своего механизма верховенства права.
«Несмотря на то, что ряд реформ были проведены или продолжаются, Венгрия не смогла адекватно реализовать основные аспекты необходимых 17 корректирующих мер... как она обязалась», — заявили в Комиссии.
«В результате Комиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября по приостановке 65% обязательств по трем операционным программам в рамках политики сплоченности на сумму 7,5 млрд евро», — добавили в Еврокомиссии.
Комиссар по бюджету Йоханнес Ган заявил, что новый механизм обусловленности верховенства права — «правильный инструмент для применения», поскольку в противном случае эти реформы «никогда бы не состоялись».
Между тем, Комиссия одобрила план восстановления Венгрии после COVID-19 на сумму 5,8 млрд евро — шаг, который необходимо сделать до конца года, поскольку Венгрия является единственной страной-членом ЕС, которая еще не утвердила свой план.
Но Брюссель поставил определенные условия, требуя от Будапешта достичь 27 так называемых «сверхважных этапов» для того, чтобы получить эти средства.
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подчеркнул, что все основные этапы должны быть выполнены в полном объеме, прежде чем Венгрия сможет подать свой запрос на выплату.
«Короче говоря, средства не поступят, пока не будут должным образом выполнены основные этапы», — добавил он.
Страны ЕС должны будут проголосовать за одобрение двух рекомендаций Еврокомиссии квалифицированным большинством голосов, необходимым для того, чтобы оба решения были приняты.
Голосование может пройти не ранее 6 декабря, когда министры экономики соберутся в Брюсселе на встречу Ecofin, на которой Будапешт заблокировал принятие глобального корпоративного налога.
Такие вето Будапешта были расценены другими странами-членами как шантаж и попытки Венгрии добиться уступок по другим вопросам, включая доступ к фондам ЕС, поддержку Украины и санкции против россии.
Ган объяснил, что если Совет ЕС примет рекомендацию заморозить 7,5 миллиарда евро из фондов сплоченности, Еврокомиссия «будет вести мониторинг с целью скорейшей отмены этой меры, как только проблемы будут решены».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.