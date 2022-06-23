Еврокомиссия прокомментировала претензии рф к Литве из-за ограничения транзита — Finance.ua

Еврокомиссия прокомментировала претензии рф к Литве из-за ограничения транзита

Сегодня 11:25

В Еврокомиссии отметили, что объявленные Литвой ограничения транзита товаров, которые россия перевозит через ее территорию в Калининградскую область, связаны исключительно с санкциями ЕС и не затрагивают транзит базовых товаров.

Как пишет «Европейская правда», с таким комментарием выступил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Во-первых, надо четко сказать, что Литва выполняет ограничительные меры, единогласно введенные против россии Советом ЕС в ответ на ее агрессивную войну против Украины. Во-вторых, конечно, речь не идет о „блокаде“: поставка базовых товаров в Калининград остается беспрепятственной», — заявил спикер.

Он отметил, что вопрос поднялся только сейчас, потому что соответствующие санкции ЕС — по поводу стали и стройматериалов — начали вступать в силу с отсрочкой.

«Таким образом, Литва сейчас должна начать дополнительные проверки на дорогах и железной дороге. Конечно, они точечные, пропорциональные и эффективные. Они будут основываться на разумном управлении рисками, чтобы не допустить обход санкций, но делать возможным свободный транзит», — сказал Эрик Мамер.

Он добавил, что Еврокомиссия на связи с литовскими должностными лицами и предоставит дополнительные разъяснения относительно выполнения санкций.

Справка Finance.ua:

с 18 июня Литва начала применять транзитные ограничения на попавшие под санкции ЕС товары между основной частью россии и Калининградской областью.

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