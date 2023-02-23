Еврокомиссия продлевает для Украины льготный режим торговли с ЕС — Finance.ua

Еврокомиссия продлевает для Украины льготный режим торговли с ЕС Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Еврокомиссия продлевает для Украины льготный режим торговли с ЕС

Европейская комиссия (ЕК) предложила в четверг продолжить прекращение действия импортных пошлин, квот и мер торговой защиты по украинскому экспорту в Европейский союз, известных как автономные торговые мероприятия, еще на один год.

«Это продление неизменной поддержки экономики Украины со стороны ЕС и помогает смягчить сложную ситуацию, в которой оказались украинские производители и экспортеры (...). Основная цель автономных торговых мер — поддержать Украину, но меры также учитывают обеспокоенность промышленности ЕС», — отмечается в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

В этих целях, а также с учетом значительного увеличения импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов из Украины в ЕС в 2022 году, обновленные автономные торговые мероприятия содержат «ускоренный защитный механизм для защиты рынка союза в случае необходимости», — отмечается в документе ЕК.

В настоящее время это предложение будет рассматриваться Европейским парламентом и Советом ЕС для обеспечения плавного перехода от текущего режима автономных торговых мероприятий к новому, поясняют в Брюсселе.

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