Еврокомиссия продает часть своих помещений в Брюсселе почти за 1 млрд евро — Finance.ua
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Еврокомиссия продает часть своих помещений в Брюсселе почти за 1 млрд евро

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Европейская комиссия 29 апреля заключила соглашение с бельгийским суверенным фондом SFPIM о продаже 23 офисных зданий в так называемом Европейском квартале Брюсселя за 900 миллионов евро. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
В рамках соглашения SFPIM модернизирует офисные помещения в соответствии с согласованным с властями Брюсселя планом озеленения города. Часть построек в будущем планируют превратить в жилье.
Продажа помещений, принадлежащих Еврокомиссии в Брюсселе и расположенных в так называемом Европейском квартале, направлена ​​на модернизацию и озеленение ее офисов и уменьшение углеродного следа.
«Эта операция позволит превратить Европейский квартал в современный, привлекательный и зеленый район, где офисные здания будут гармонично сосуществовать с жилыми домами, розничной торговлей и досугом», — говорят в Еврокомиссии. Брюссель в свою очередь заинтересован в том, чтобы оставаться местом расположения ключевых институтов Евросоюза.
Мининфраструктуры Украины и Еврокомиссия официально начнут переговоры на тему продления Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС — так называемого транспортного безвиза.
Европейский Союз заявил, что «приняли во внимание» решение МИД Украины о приостановлении предоставления услуг мужчинам мобилизационного возраста в дипломатических учреждениях.
Вступление Украины в Европейский Союз не составит значительных финансовых трудностей для объединения, а все расходы будут ценной инвестицией.
По материалам:
ua.news
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