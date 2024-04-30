Еврокомиссия продает часть своих помещений в Брюсселе почти за 1 млрд евро — Finance.ua

Еврокомиссия продает часть своих помещений в Брюсселе почти за 1 млрд евро Сегодня 22:23

Европейская комиссия 29 апреля заключила соглашение с бельгийским суверенным фондом SFPIM о продаже 23 офисных зданий в так называемом Европейском квартале Брюсселя за 900 миллионов евро. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

В рамках соглашения SFPIM модернизирует офисные помещения в соответствии с согласованным с властями Брюсселя планом озеленения города. Часть построек в будущем планируют превратить в жилье.

Продажа помещений, принадлежащих Еврокомиссии в Брюсселе и расположенных в так называемом Европейском квартале, направлена ​​на модернизацию и озеленение ее офисов и уменьшение углеродного следа.

«Эта операция позволит превратить Европейский квартал в современный, привлекательный и зеленый район, где офисные здания будут гармонично сосуществовать с жилыми домами, розничной торговлей и досугом», — говорят в Еврокомиссии. Брюссель в свою очередь заинтересован в том, чтобы оставаться местом расположения ключевых институтов Евросоюза.

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