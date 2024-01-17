Еврокомиссия отказалась возвращать пошлину на украинское зерно — Finance.ua

Еврокомиссия отказалась возвращать пошлину на украинское зерно Сегодня 15:12 — Мир

Еврокомиссия отказалась возвращать пошлину на украинское зерно

Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Чеслав Секерский для Business Insider.

По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем «полностью дестабилизировать» как польский, так и европейский рынки.

Поэтому министр предлагает другие идеи для защиты польского рынка, в частности лицензирование поступающих в Польшу продуктов и создание польско-украинских технических групп, которые будут нормализовать торговые отношения.

В то же время Чеслав Секерский хочет, чтобы в постановлении Европейской комиссии о продлении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 было положение, разрешающее «региональные защитные меры».

theБабель По материалам:

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