Еврокомиссия отказалась возвращать пошлину на украинское зерно — Finance.ua

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Еврокомиссия отказалась возвращать пошлину на украинское зерно

Мир
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Еврокомиссия отказалась возвращать пошлину на украинское зерно
Еврокомиссия отказалась возвращать пошлину на украинское зерно
Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Чеслав Секерский для Business Insider.
По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем «полностью дестабилизировать» как польский, так и европейский рынки.

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Поэтому министр предлагает другие идеи для защиты польского рынка, в частности лицензирование поступающих в Польшу продуктов и создание польско-украинских технических групп, которые будут нормализовать торговые отношения.
В то же время Чеслав Секерский хочет, чтобы в постановлении Европейской комиссии о продлении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 было положение, разрешающее «региональные защитные меры».
По материалам:
theБабель
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