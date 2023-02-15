Еврокомиссия официально представила 10-й пакет санкций против рф на 11 млрд евро — Finance.ua
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Еврокомиссия официально представила 10-й пакет санкций против рф на 11 млрд евро

Казна и Политика
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Еврокомиссия официально представила 10-й пакет санкций против рф на 11 млрд евро
Еврокомиссия официально представила 10-й пакет санкций против рф на 11 млрд евро
Европейская комиссия официально предложила к одобрению государствами-членами десятого пакета санкций против россии в связи с агрессивной войной против Украины. Пакет санкций включает в себя торговые запреты и контроль за экспортом технологий на сумму 11 миллиардов евро.
Его сегодня официально представили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Что предполагает новый пакет санкций

1. Новые запреты на экспорт промышленных товаров.
"Для максимального влияния мы нацелены на многие промышленные товары, которые нужны россии и которые она не может получить из других стран, таких как Китай. Жизненно важные товары, такие как электроника, спецтехника, детали машин и двигателей, запчасти для грузовых автомобилей и реактивных двигателей. И мы нацелены на товары для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным, такие как антенны или краны", - указала фон дер Ляйен.
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2. Дальнейшие ограничения экспорта технологической продукции, найденной на поле боя (включая санкции против иранских организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции).
"Мы предлагаем контроль над 47 новыми электронными компонентами, которые могут быть использованы в российских системах вооружения, включая беспилотники, ракеты, вертолеты. И за конкретными редкоземельными материалами и тепловизионными камерами. Таким образом, мы вводим запрет на все технические продукты, найденные на поле боя. 
Мы впервые добавляем юридические лица третьих стран под санкции в рамках ограничений по товарам двойного назначения относительно рф. КСИР предоставил россии беспилотники Shahed для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине. Поэтому сейчас мы вводим семь иранских организаций под наш (санкционный) режим товаров двойного назначения. Сейчасс им полностью запрещено продавать чувствительные товары в россии. И мы готовы составить список других организаций из Ирана и третьих стран, предоставляющих чувствительные технологии россии. Это должно стать сильным сдерживающим фактором для других компаний и международных трейдеров", — сказала глава Еврокомиссии.
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3. Внесение в список путинских пропагандистов и военачальников.
«Третий пункт касается российской пропагандистской машины. путин также ведет войну в публичном пространстве, с армией пропагандистов и дезинформационных сетей. Они распространяют ядовитую ложь, чтобы поляризовать наши общины. Поэтому мы предлагаем список путинских пропагандистов, а также других военных и политических командиров», — отметила фон дер Ляйен.
4. Еврокомиссия также предлагает новые меры по предотвращению обхода санкций.
«Мы будем отслеживать олигархов, которые пытаются скрыть или продать свои активы, чтобы избежать санкций. И вместе с государствами-членами мы создадим обзор всех хранящихся в ЕС замороженных активов российского центрального банка. Нам нужно знать, где они есть и какова их стоимость. Это крайне важно из-за возможного использования государственных российских активов для финансирования реконструкции Украины», — сказала глава Еврокомиссии.
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Специальный посланник ЕС Дэвид О’Салливан работает с третьими странами для решения проблемы обхода санкций. На следующей неделе организуют Форум для координаторов санкций с целью усиления их применения, отметили в Еврокомиссии.
5. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь указал, что 10-й пакет санкций также будет касаться банковского сектора.
Также предлагается ввести санкции против почти 100 дополнительных физических и юридических лиц, ответственных за военную деятельность, политические решения, пропаганду и дезинформацию.
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Как указано, новый пакет снова нанесет сильный удар по российскому военному и оборонному сектору, ответственному за разработку беспилотников, нацеленных на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.
«Я призываю государства-члены быстро принять этот новый пакет санкций. Наша цель состоит в том, чтобы вместе с нашими партнерами по G7 ввести дополнительные серьезные санкции к 24 февраля — ровно через год после того, как путин начал свою имперскую войну», — подчеркнула фон дер Ляйен.
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Ранее фон дер Ляйен говорила, что десятый пакет европейских санкций против рф будет включать новые экспортные запреты на сумму более 10 млрд евро. Также он коснется «пропагандистов владимира путина».
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Европейский союз должен ввести санкции против ядерной и ракетной отраслей россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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