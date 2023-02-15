Еврокомиссия официально представила 10-й пакет санкций против рф на 11 млрд евро — Finance.ua

Еврокомиссия официально представила 10-й пакет санкций против рф на 11 млрд евро Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Еврокомиссия официально представила 10-й пакет санкций против рф на 11 млрд евро

Европейская комиссия официально предложила к одобрению государствами-членами десятого пакета санкций против россии в связи с агрессивной войной против Украины. Пакет санкций включает в себя торговые запреты и контроль за экспортом технологий на сумму 11 миллиардов евро.

Его сегодня официально представили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Что предполагает новый пакет санкций

1. Новые запреты на экспорт промышленных товаров.

"Для максимального влияния мы нацелены на многие промышленные товары, которые нужны россии и которые она не может получить из других стран, таких как Китай. Жизненно важные товары, такие как электроника, спецтехника, детали машин и двигателей, запчасти для грузовых автомобилей и реактивных двигателей. И мы нацелены на товары для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным, такие как антенны или краны", - указала фон дер Ляйен.

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2. Дальнейшие ограничения экспорта технологической продукции, найденной на поле боя (включая санкции против иранских организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции).

"Мы предлагаем контроль над 47 новыми электронными компонентами, которые могут быть использованы в российских системах вооружения, включая беспилотники, ракеты, вертолеты. И за конкретными редкоземельными материалами и тепловизионными камерами. Таким образом, мы вводим запрет на все технические продукты, найденные на поле боя.

Мы впервые добавляем юридические лица третьих стран под санкции в рамках ограничений по товарам двойного назначения относительно рф. КСИР предоставил россии беспилотники Shahed для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине. Поэтому сейчас мы вводим семь иранских организаций под наш (санкционный) режим товаров двойного назначения. Сейчасс им полностью запрещено продавать чувствительные товары в россии. И мы готовы составить список других организаций из Ирана и третьих стран, предоставляющих чувствительные технологии россии. Это должно стать сильным сдерживающим фактором для других компаний и международных трейдеров", — сказала глава Еврокомиссии.

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3. Внесение в список путинских пропагандистов и военачальников.

«Третий пункт касается российской пропагандистской машины. путин также ведет войну в публичном пространстве, с армией пропагандистов и дезинформационных сетей. Они распространяют ядовитую ложь, чтобы поляризовать наши общины. Поэтому мы предлагаем список путинских пропагандистов, а также других военных и политических командиров», — отметила фон дер Ляйен.

4. Еврокомиссия также предлагает новые меры по предотвращению обхода санкций.

«Мы будем отслеживать олигархов, которые пытаются скрыть или продать свои активы, чтобы избежать санкций. И вместе с государствами-членами мы создадим обзор всех хранящихся в ЕС замороженных активов российского центрального банка. Нам нужно знать, где они есть и какова их стоимость. Это крайне важно из-за возможного использования государственных российских активов для финансирования реконструкции Украины», — сказала глава Еврокомиссии.

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Специальный посланник ЕС Дэвид О’Салливан работает с третьими странами для решения проблемы обхода санкций. На следующей неделе организуют Форум для координаторов санкций с целью усиления их применения, отметили в Еврокомиссии.

5. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь указал, что 10-й пакет санкций также будет касаться банковского сектора.

Также предлагается ввести санкции против почти 100 дополнительных физических и юридических лиц, ответственных за военную деятельность, политические решения, пропаганду и дезинформацию.

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Как указано, новый пакет снова нанесет сильный удар по российскому военному и оборонному сектору, ответственному за разработку беспилотников, нацеленных на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

«Я призываю государства-члены быстро принять этот новый пакет санкций. Наша цель состоит в том, чтобы вместе с нашими партнерами по G7 ввести дополнительные серьезные санкции к 24 февраля — ровно через год после того, как путин начал свою имперскую войну», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее фон дер Ляйен говорила , что десятый пакет европейских санкций против рф будет включать новые экспортные запреты на сумму более 10 млрд евро. Также он коснется «пропагандистов владимира путина».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял , что Европейский союз должен ввести санкции против ядерной и ракетной отраслей россии.

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УНН По материалам:

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