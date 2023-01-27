В ЕС увеличили срок действия экономических санкций против россии — Finance.ua

В ЕС увеличили срок действия экономических санкций против россии
Все введенные против россии экономические санкции за ее агрессию против Украины продлены на следующие шесть месяцев — до 31 июля 2023 года. Соответствующее решение принял Совет ЕС.
Об этом сообщили в самом Совете.
Речь идет о всех ограничениях, наложенных на россию после ее вторжения в Украину. Первые из них были введены еще в 2014 году и с тех пор их регулярно продлевали. После полномасштабного вторжения они были значительно расширены.
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В Совете отметили: санкции состоят «из широкого спектра секторальных мер». В частности, ограничений против:
- торговли;
- финансов;
- технологий;
- товаров двойного назначения;
- промышленности;
- транспорта;
- предметы роскоши.
«Они также охватывают запрет на импорт или транспортировку морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из hоссии в ЕС, отключение от системы SWIFT нескольких российских банков. А также прекращение вещания и лицензий нескольких поддерживаемых кремлем дезинформационных СМИ», — рассказали в Совете.
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В ближайшее время же россию ожидает ужесточение санкций. По информации журналиста Рикарда Йозвяка, ЕС может утвердить новый — десятый — пакет ограничений к годовщине полномасштабного нападения россии на Украину — 24 февраля.
«Десятый пакет санкций ЕС в отношении россии вступит в силу в первую годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля... Пересмотр ценового потолка на российскую нефть может состояться в марте», — сообщил он.
Между тем США планируют в ближайшие месяцы передать в пользу Украины часть конфискованных активов россии. Согласно недавно принятому закону, делать это намерены через Государственный департамент.
«В будущем мы готовы приступить к передаче конфискованных активов в пользу Украины. Хочу подчеркнуть, что это сравнительно недалекое развитие событий», — рассказал директор оперативной группы министерства финансов США по выявлению и конфискации незаконно заработанных активов Эндрю Адамс.
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