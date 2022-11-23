Еврокомиссия официально предложила потолок цены на газ — Finance.ua

Еврокомиссия официально предложила потолок цены на газ Сегодня 09:48 — Энергетика

Еврокомиссия официально предложила потолок цены на газ

Еврокомиссия опубликовала предложение установить максимальную цену на газ на уровне 275 евро за МВт-час, что более чем вдвое больше текущей цены на рынке в 120 евро за МВт-час.

Предложение предусматривает установление лимита цены на газ по контрактам на месяц вперед, если базовая оптовая цена на газ будет удерживаться на уровне свыше 275 евро за МВт-час в течение двух недель, и если разрыв между ценами на природный газ и СПГ будет превышать 58 евро в течение 10 торговых дней.

Как только ценовой потолок будет установлен, Брюссель потребует от столиц стран-членов ЕС отчитываться Комиссии о своих усилиях для уменьшения потребления электроэнергии.

«Это не „серебряный шар“, который снизит цены на газ, но это мощный инструмент, который мы можем использовать при необходимости, дополняя наши более структурные усилия для контроля за ценами», — заявила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Хотя такой уровень потолка цены на газ более чем вдвое выше текущего уровня в 120 евро за МВт-час, летом цены на газовые контракты находились на значительно более высоких позициях, иногда — дороже 300 евро за МВт-час.

Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что после месяцев споров Еврокомиссия подготовила проект постановления по установке потолка цены на газ.

В течение нескольких месяцев стран-члены ЕС пытались договориться о механизме сдерживания цен на газ, взлетевших в несколько раз по сравнению с ценами в предыдущие годы в результате российского энергетического шантажа и сокращения поставок.

Комиссия должна была взвесить риски, которые ограничение цен может составить для стабильности газовых поставок, поскольку страны стремятся заменить российский газ другими источниками.

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Економічна Правда По материалам:

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