Обстрелы критической инфраструктуры. С какими проблемами сталкивается «Укрэнерго» — Finance.ua

Обстрелы критической инфраструктуры. С какими проблемами сталкивается «Укрэнерго» Сегодня 16:47 — Энергетика

Обстрелы критической инфраструктуры. С какими проблемами сталкивается «Укрэнерго»

Энергетические специалисты утверждают: при постоянных обстрелах критической инфраструктуры большую роль играет наличие оборудования для ремонта повреждений. Однако атаки ракет и иранских дронов приводят к повреждению такого уровня, для которого необходимо закупать очень редкое и дорогое оборудование.

Однако самая большая проблема — не в цене, а в его дефиците по всему миру, рассказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Перед вторжением мы создали один из самых больших запасов оборудования в мире. В частности, на наших складах было и самое сложное оборудование — автотрансформаторы, которые позволяют сразу превращать напряжение с высокого в низкое и подавать его на линии. И сейчас мы видим, что такого склада, как у нас, ни у кого не было. И сейчас мы обратились за помощью к нашим партнерам, которые пытаются передать Украине оборудование, в котором мы нуждаемся сегодня. Но вопрос в том, что это очень дорогое оборудование, на изготовление которого уходит много времени», — объясняет Кудрицкий.

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Из-за таких сложностей с получением оборудования Украина пользуется резервным, которое есть, но его каждый раз, после каждой российской атаки, становится значительно меньше. Это нехороший фактор для Украины и энергосистемы, поскольку оборудование и комплектующие необходимо беречь на случай серьезных повреждений и срочного ремонта. Поэтому во всем мире Украина ищет оборудование — даже в тех государствах, которые не являются однозначно дружественными для нашей страны.

"Наш склад мы используем, но по всему миру ищем оборудование и стараемся привезти его в Украину. Эта помощь идет к нам уже с марта, так что после деоккупации части Харьковщины, Киевщины и других регионов в апреле мы получили много ресурсов, чтобы быстро восстановили сеть на деоккупированных территориях. Но сейчас масштаб повреждений больше, поскольку мы ищем гораздо больше оборудования — и для подстанций, и для воздушных линий.

Основные страны-производители нужного нам оборудования (в том числе и автотрансформаторов) — это Испания, Бельгия, Южная Корея, Индия, Китай, Япония и Украина. Но украинский класс напряжения очень специфичен для европейских стран, поскольку вольты, которые использует Украина и ЕС — разные. Поэтому настоящая задача со звездочкой — найти оборудование, которое сразу подойдет для нашей сети. Практически во всех странах мы ищем нужное оборудование вне зависимости от уровня дружественности к нам", — отмечает Владимир Кудрицкий.

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