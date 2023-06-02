Еврокомиссия готовит 4-летний план финпомощи для Украины — Finance.ua

Еврокомиссия готовит 4-летний план финпомощи для Украины Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Еврокомиссия готовит 4-летний план финпомощи для Украины

ЕС готовит четырехлетний план финансирования для Украины стоимостью десятки миллиардов евро, пытаясь перевести свою поддержку разрушенной войной стране на более стабильную и предсказуемую основу.

Еврокомиссия уже начала работу над предложением, которое поможет удовлетворить потребности Украины в финансировании до 2027 года включительно, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.

Новый четырехлетний план финансовой поддержки для Украины станет продолжением пакета макрофинансовой помощи ЕС в размере 18 миллиардов евро на 2023 год. Новая финансовая помощь будет связана с требованиями к проведению реформ, а также усилением контроля над ее использованием.

По данным собеседников издания, окончательный вариант этого плана Еврокомиссия может представить до конца месяца, возможно, в преддверии конференции по восстановлению Украины, запланированной в Лондоне 21−22 июня.

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Сторонники плана, еще требующего доработки, утверждают, что он обеспечит для Украины большую уверенность в финансировании. План Еврокомиссии также должен поощрить других союзников, таких как США и Великобритания, взять на себя подобные долгосрочные обязательства по финансовой поддержке для Украины.

Разработка нового плана финансовой помощи от ЕС происходит на фоне пересмотра многолетнего бюджета Евросоюза на 2021−2027 годы, который уже значительно истощен из-за войны и связанного с ней наплыва беженцев, а также высокой инфляцией.

Издание отмечает, что окончательное утверждение решения о новой программе финансовой помощи для Украины потребует согласия всех государств-членов ЕС, которое вряд ли легко будет получить. Венгрия уже приостанавливала предварительные раунды финансирования для Украины в рамках тактики премьер-министра Виктора Орбана, пытающегося разблокировать миллиарды евро замороженных денег ЕС для своей страны.

«Потребности Украины острые, и они нуждаются в дополнительном успокоении… Это будет большая борьба (с государствами-членами. — Ред.), но все еще есть большое желание помочь Украине», — отметил европейский чиновник, ознакомленный с предложением Еврокомиссии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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