Еврокомиссия готовит 4-летний план финпомощи для Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еврокомиссия готовит 4-летний план финпомощи для Украины

Казна и Политика
25
Еврокомиссия готовит 4-летний план финпомощи для Украины
Еврокомиссия готовит 4-летний план финпомощи для Украины
ЕС готовит четырехлетний план финансирования для Украины стоимостью десятки миллиардов евро, пытаясь перевести свою поддержку разрушенной войной стране на более стабильную и предсказуемую основу.
Еврокомиссия уже начала работу над предложением, которое поможет удовлетворить потребности Украины в финансировании до 2027 года включительно, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Новый четырехлетний план финансовой поддержки для Украины станет продолжением пакета макрофинансовой помощи ЕС в размере 18 миллиардов евро на 2023 год. Новая финансовая помощь будет связана с требованиями к проведению реформ, а также усилением контроля над ее использованием.
По данным собеседников издания, окончательный вариант этого плана Еврокомиссия может представить до конца месяца, возможно, в преддверии конференции по восстановлению Украины, запланированной в Лондоне 21−22 июня.
Читайте также
Сторонники плана, еще требующего доработки, утверждают, что он обеспечит для Украины большую уверенность в финансировании. План Еврокомиссии также должен поощрить других союзников, таких как США и Великобритания, взять на себя подобные долгосрочные обязательства по финансовой поддержке для Украины.
Разработка нового плана финансовой помощи от ЕС происходит на фоне пересмотра многолетнего бюджета Евросоюза на 2021−2027 годы, который уже значительно истощен из-за войны и связанного с ней наплыва беженцев, а также высокой инфляцией.
Место для вашей рекламы
Издание отмечает, что окончательное утверждение решения о новой программе финансовой помощи для Украины потребует согласия всех государств-членов ЕС, которое вряд ли легко будет получить. Венгрия уже приостанавливала предварительные раунды финансирования для Украины в рамках тактики премьер-министра Виктора Орбана, пытающегося разблокировать миллиарды евро замороженных денег ЕС для своей страны.
«Потребности Украины острые, и они нуждаются в дополнительном успокоении… Это будет большая борьба (с государствами-членами. — Ред.), но все еще есть большое желание помочь Украине», — отметил европейский чиновник, ознакомленный с предложением Еврокомиссии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.