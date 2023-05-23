ЕС выплатил Украине очередные 1,5 млрд евро из пакета помощи на 18 млрд — Finance.ua

ЕС выплатил Украине очередные 1,5 млрд евро из пакета помощи на 18 млрд Сегодня 15:00 — Казна и Политика

ЕС выплатил Украине очередные 1,5 млрд евро из пакета помощи на 18 млрд

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил о выплате Украине очередного транша макрофинансовой помощи на сумму 1,5 млрд евро.

«Сегодня мы предоставляем Украине 4-й платеж в рамках MFA+ (макрофинансовой помощи. — Ред.) объемом 1,5 млрд евро. Эта регулярная поддержка ЕС помогает Украине удовлетворить финансовые потребности, например выплаты зарплат, пенсий, ремонт критической инфраструктуры», — сообщил Домбровскис в своем Twitter.

«Это четвертая выплата пакета макрофинансовой помощи „плюс“, общая сумма которого составляет 18 млрд евро в текущем году. Эта помощь поможет Украине поддерживать макроэкономическую стабильность и восстанавливать критическую инфраструктуру, разрушенную россией во время войны агрессии против Украины», — отметила представитель Европейской комиссии Дана Спинант.

Читайте также ЕС подготовит новый пакет макрофинансовой помощи для Украины после 2023 года

Таким образом, выплаты макрофина Украине, с учетом сегодняшнего транша, составят уже 7,5 млрд евро в этом году.

Напомним, первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро с 18 млрд евро Украина получила в январе, второй транш объемом 1,5 млрд — в марте.

Решение об этом пакете помощи на 18 млрд евро принимали с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему.

Первый транш Киев получил без требования выполнения условий. Однако, согласно договоренностям, следующие 15 млрд евро Украина получает только за выполнение взятых обязательств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.