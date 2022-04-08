Еврокомиссия будет считать попытку заплатить за газ рублями уходом от санкций — Finance.ua
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Еврокомиссия будет считать попытку заплатить за газ рублями уходом от санкций

Сегодня 10:14Энергетика
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер ЛяйенГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия провела детальный анализ требования россии изменить схему платы за газ. Если какая-либо компания попытается оплатить газ рублями, то это будет считаться обходом санкций.
Об этом сообщила в своем заявлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Швеции.
По ее словам, предложенная россией схема по обмену на рубли при оплате за газ представляется собой риск.
«Считаем, что предложение по обмену будет не только представлять риск для компаний, но также станет обходом действующих санкций», — сказала она.
Напомним, ранее президент рф владимир путин подписал указ по оплате по странам Евросоюза газа в рублях, но, вероятно, для ЕС ничего не изменится.
Фактически страны и дальше смогут переводить средства в евро на отдельный счет в Газпромбанке. Затем банк на Мосбирже будет продавать валюту и конвертировать ее в рубли. Также правительственная комиссия по иностранным инвестициям может выдавать разрешения на оплату газа не в рублях.
По материалам: РБК-Україна
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