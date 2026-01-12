0 800 307 555
ру
Евробонды Украины дешевеют

Казна и Политика
3
Еврооблигации Украины с начала января подешевели из-за того, что инвесторы теряют веру в перемирие.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, передают Українські Новини.
Следует заметить, что эти ценные бумаги существенно подорожали в конце 2025 года на фоне решения о предоставлении нового финансирования от ЕС.
Согласно подсчетам Bloomberg, некоторые суверенные облигации Украины с середины декабря и до конца прошлого года выросли в цене на 7 центов с доллара, но с начала января они подешевели примерно на 2 цента.
Так, евробонды Украины со сроком погашения в феврале 2034 года в конце декабря стоили на уровне 62,5 цента за доллар номинальной стоимости, а сейчас цена снизилась примерно до 60,5 цента.
Пока сохраняется неопределенность, сколько времени понадобится россии, чтобы согласиться на любое мирное соглашение, и как будет финансироваться восстановление разрушенной войной инфраструктуры в Украине.
24 декабря Украина объявила об успешном завершении и осуществлении расчетов по операции по реструктуризации государственных деривативов, привязанных к ВВП (ВВП-варрантов), которую поддержали 99,06% инвесторов.
Согласно условиям реструктуризации, ВВП варрантов на сумму 2,635 млрд долл. США были обменены на новые облигации серии C с погашением в 2032 году на общую сумму 3,497 млрд долларов. США, а также облигации серии B с погашением в 2030 и 2034 годах на сумму 16 904 800 долл. США в каждой серии. Все ВВП-варранты были аннулированы.
По материалам:
Finance.ua
