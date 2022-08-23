Евро снова падает: в чем причины и какие прогнозы — Finance.ua
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Евро снова падает: в чем причины и какие прогнозы

Валюта
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Евро снова стал стоить меньше, чем американский доллар. В понедельник на мировом валютном рынке пара EUR/USD оказалась ниже уровня паритета — 1,0000, при котором стоимость евро была равна стоимости доллара. Инструмент спустился ниже — до 0,9970. Фактически евро вновь стал дешевле американской валюты. Такое уже было в текущем году, но инвесторы позже выкупили эти продажи, — об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
Все дело в стремительном укреплении позиций доллара США. Он дорожает, потому что рынок уклоняется от всевозможных рисков и ищет для этого «безопасные» активы. Кроме того, у евро есть собственный негатив в виде разрастающегося энергокризиса в Европе.
В понедельник цены на газ для Европы выросли до 3 000 USD за тысячу кубометров. К слову, в январе 2021 года цена составляла в среднем 230 USD. Рынок покупает «в ажиотаже» из-за возможных перебоев с поставками. Биржевые эмоции особенно хорошо видны в преддверии отопительного сезона и периода повышенного отбора газа из подземных хранилищ.
Вполне возможно, что пара EUR/USD пока сохранится в слабой позиции и снизится до 0,9960. Оттуда инвесторы попробуют выкупить продажи к 1,0080 (для начала).
Самое значимое событие новой недели августа на финансовых рынках — экономический симпозиум в Джексон-Хоуле (США). Обычно там встречаются «ключевые» фигуры мировой монетарной политики, чтобы обменяться мнениями и взглядами относительно происходящего в финансовой сфере. В этот раз основной темой, вероятно, станет инфляция и темпы ее роста. Пока что еще ни одному из Центробанков развитых экономик (ФРС, ЕЦБ или Банку Англии, например) не удалось взять индекс потребительских цен под контроль.
Евро снова падает: в чем причины и какие прогнозы
По материалам:
RoboForex
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