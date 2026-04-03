Евро снова дешевеет: курс валют 3 апреля

В пятницу, 3 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро 50,46, официальный курс на уровне 43,81 гривны за один доллар.

Официальный курс в четверг составил 43,78 грн за один доллар.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Официальный курс доллара составляет: 43,8144 грн (+3 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро по отношению к гривне на уровне: 50,4567 грн (-36 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет 11,7714 грн (-10 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

в банках доллар торгуется по курсу 43,55−44,05 грн, евро по 50,35−51,00 грн, злотый за 11,80 -12,40 грн;

на межбанке курсы составляют 43,74−43,79 грн/долл. и 50,45−50,49 грн/евро.

Какой курс доллара и евро будет в апреле? Эксперты озвучили цифру.

После периода резких колебаний валютный рынок постепенно входит в более спокойный режим. Панические настроения слабеют, а ключевую роль все больше и больше играют действия Нацбанка и реальный баланс спроса и предложения.

