Евро немного подорожал, а доллар — нет: какой курс предлагают банки и обменники сегодня Сегодня 13:13 — Валюта

Евро немного подорожал, а доллар — нет: какой курс предлагают банки и обменники сегодня

Наличный курс доллара по отношению к гривне в банках Украины сегодня, 30 ноября, остался на прежнем уровне — 37,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,20 грн/доллар.

Курс евро по отношению к гривне сегодня подорожал на 2 копейки и составляет 41,12 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,55 грн/евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня не изменялся и составил 37,55 грн/долл. (продать доллар можно по 37,45 грн). Евро также остался на прежнем уровне — 41,00 грн/евро (курс продажи — 40,85 грн/евро).

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.