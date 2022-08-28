Эвакуировавшимся многодетным семьям будут выдавать ноутбуки — Верещук Сегодня 18:37 — Личные финансы

Эвакуировавшимся многодетным семьям будут выдавать ноутбуки — Верещук, www.freepik.com

Каждая многодетная семья, эвакуировавшаяся из регионов, где опасно находиться из-за боевых действий, получит ноутбук.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

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«Мы решили как министерство найти возможность многодетной семье, которая переедет, дать ноутбук, чтобы дети могли учиться. Нам нужно, чтобы дети учились, развивались. Каждая многодетная семья получит ноутбук», — рассказала она.

Кроме того, министерство при эвакуации обеспечивает бесплатный транспорт, подыскивает жилье, дает питание и обеспечивает медицинский уход.

«Плюс мы выплачиваем единовременную помощь, как только человек садится в поезд, оформляем справку ВПЛ... А также на перроне по прибытию выплачиваем сразу 2200 грн или, в зависимости от человека, если он с инвалидностью, то 3000. Первая единовременная выплата всегда есть», — добавила Верещук.

Діло По материалам:

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