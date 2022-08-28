Эвакуировавшимся многодетным семьям будут выдавать ноутбуки — Верещук
Каждая многодетная семья, эвакуировавшаяся из регионов, где опасно находиться из-за боевых действий, получит ноутбук.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.
«Мы решили как министерство найти возможность многодетной семье, которая переедет, дать ноутбук, чтобы дети могли учиться. Нам нужно, чтобы дети учились, развивались. Каждая многодетная семья получит ноутбук», — рассказала она.
Кроме того, министерство при эвакуации обеспечивает бесплатный транспорт, подыскивает жилье, дает питание и обеспечивает медицинский уход.
«Плюс мы выплачиваем единовременную помощь, как только человек садится в поезд, оформляем справку ВПЛ... А также на перроне по прибытию выплачиваем сразу 2200 грн или, в зависимости от человека, если он с инвалидностью, то 3000. Первая единовременная выплата всегда есть», — добавила Верещук.
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