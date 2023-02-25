Эвакуацию в Германию продлили еще на месяц: условия поездки — Finance.ua

Эвакуацию в Германию продлили еще на месяц: условия поездки Сегодня 06:34 — Личные финансы

Немецкое правительство организует бесплатный поезд для украинских беженцев из Польши в Германию. Доехать можно из польского Перемышля в немецкий Ганновер.

Бесплатные рейсы будут доступны также в марте, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «Пшемысль — Ганновер Мессе гуманитарный поезд».

Поезд будет отправляться из соседней страны по нечетным датам в марте. По дороге предусмотрена только одна транзитная остановка — во Франкфурте-на-Одере. В обратном направлении в Польшу состав будет ехать без пассажиров.

График движения в марте:

Перемышль — отправление в 22:30;

Франкфурт-на-Одере (транзитная остановка) — 10:00 (±1 час);

Ганновер Messe/Laatzen — 16:00 (±1 година).

Украинцев ранее предупреждали о случаях фейковой продажи мест или гарантиях приоритета посадки на поезд.

Однако билетов на этот поезд нет. Те, кто хочет уехать в Германию для эвакуации, должны ждать на платформе польской станции в нужное время. Сориентироваться на месте помогают волонтеры и работники Красного Креста.

При посадке действует приоритет: сначала люди с браслетами от польского Красного Креста, потом семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, а потом все остальные.

В Ганновере украинцы выходят из поезда на станции на окраине города. Там беженцев встречают сотрудники немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn, полицейские и работники благотворительных организаций помогают прибывшим получить еду, первую помощь и предлагают временное жилье тем, кому некуда идти.

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