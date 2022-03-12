Эвакуация в Польшу: уже два города больше не могут принять украинских беженцев — Finance.ua

Эвакуация в Польшу: уже два города больше не могут принять украинских беженцев

Сегодня 08:57

Эвакуация в Польшу: уже два города больше не могут принять украинских беженцев, фото Укринформ

В Польше уже два больших города не могут принять украинских беженцев, которые вынужденно эвакуировались из разных регионов Украины, спасаясь от войны. Варшава и Краков уже с трудом справляются с потоком людей.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Власти Варшавы и Кракова признают, что города уже не могут принять новых беженцев, так как возможности мегаполисов практически исчерпаны. В течение двух недель в Краков приехало около 80-100 тысяч украинцев. Их размещали в отелях, также беженцы нашли приют у друзей и родственников, которые уже живут и работают в городе. Краков уже потратил почти все деньги из бюджета, выделенные на чрезвычайные ситуации.

«Мы не в состоянии принять больше людей, чем сам город. Речь идет о работе, местах в школах и детских садах, в службах офиса, например, в качестве социальных клиентов, их кто-то должен обслуживать», — рассказала Моника Хилашек, пресс-секретарь мэра Кракова.

С подобной проблемой столкнулись и власти Варшавы. В больницах города уже разместили 1500 беженцев, 2000 детей приняли в школы и детские сады. Но размещать людей некуда. А сами беженцы не хотят уезжать за пределы мегаполисы.

«Проблема в том, что они хотят остаться либо близко к границе, либо в крупных городах, о которых они слышали, в основном в Варшаве и Кракове», — сообщили в правительстве.

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