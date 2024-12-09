Euroclear возобновил расчеты по еврооблигациям компаний рф — Finance.ua

Euroclear возобновил расчеты по еврооблигациям компаний рф Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Euroclear возобновил расчеты по еврооблигациям компаний рф

Бельгийский депозитарий Euroclear со 2 декабря возобновил расчеты по 10 еврооблигациям российских компаний.

Об этом сообщают РосСМИ.

Отмечается, что соответствующее уведомление депозитарий разослал своим клиентам. Его подлинность подтвердили генеральный директор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко и юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Ирина Ротачкова. В список вошли еврооблигации Русала, РЖД и Евраза.

Читайте также ЕС проводит с США переговоры о смягчении санкций против Газпромбанка

В сообщении объяснили, что это позволяет инвесторам переводить облигации на российские депозитарные счета и предъявлять их эмитентам для замещения.

Ранее Euroclear временно приостановил расчеты для проверки соответствия новым санкциям. После анализа было решено, что нарушений нет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.