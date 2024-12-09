Euroclear возобновил расчеты по еврооблигациям компаний рф — Finance.ua

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Euroclear возобновил расчеты по еврооблигациям компаний рф

Фондовый рынок
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Euroclear возобновил расчеты по еврооблигациям компаний рф
Euroclear возобновил расчеты по еврооблигациям компаний рф
Бельгийский депозитарий Euroclear со 2 декабря возобновил расчеты по 10 еврооблигациям российских компаний.
Об этом сообщают РосСМИ.
Отмечается, что соответствующее уведомление депозитарий разослал своим клиентам. Его подлинность подтвердили генеральный директор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко и юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Ирина Ротачкова. В список вошли еврооблигации Русала, РЖД и Евраза.
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В сообщении объяснили, что это позволяет инвесторам переводить облигации на российские депозитарные счета и предъявлять их эмитентам для замещения.
Ранее Euroclear временно приостановил расчеты для проверки соответствия новым санкциям. После анализа было решено, что нарушений нет.
По материалам:
Корреспондент.net
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