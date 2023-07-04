«Этому не бывать»: в Раде говорят, что в Украине никогда не отменят наличные деньги — Finance.ua

«Этому не бывать»: в Раде говорят, что в Украине никогда не отменят наличные деньги Сегодня 09:02 — Валюта

«Этому не бывать»: в Раде говорят, что в Украине никогда не отменят наличные деньги

В Украине никогда полностью не запретят обращение наличных, поскольку это никак не поможет в борьбе с коррупцией. Об этом заявил в своем Telegram-канале первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

«Никто наличные деньги запрещать не даст. Этого не будет от слова вообще. Почему? Потому что это глупость», — написал он.

По его мнению, заявления о переводе страны на исключительно безналичные расчеты возможны только после радикальной налоговой реформы и амнистии капитала. Но этого никогда не произойдет.

По данным Железняка, такое же мнение у ответственных лиц из НБУ, правительства и Минфина. При этом объем безналичных расчетов в Украине и без того ежегодно увеличивается.

Напомним, о планах отменить наличные расчеты говорил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма на конференции Ukraine Recovery Conference в Лондоне.

«Мы обсуждаем. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Это обсуждается, но это очень глубокие и серьезные обсуждения с нашей командой, с премьер-министром и президентом. Мы хотим быть первой полностью cashless экономикой», — сказал он. он.

По словам чиновника, в ближайшие месяцы власти представят дорожную карту идеи.

Что думают об этой идее в Нацбанке

Банковская система Украины готова полностью отказаться от наличных денег, но такую ​​практику ни одна страна еще не внедряла, заявила первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова на пресс-конференции 28 июня.

«Технологии сегодня позволяют, условно говоря, даже на рынке перебросить деньги с карты на карту или рассчитаться через встроенный в телефон расчетный аппарат. Банковская система с точки зрения технологии, инклюзии и непрерывности к этому готова», — отметила чиновник.

Но при этом Рожкова добавила, что даже суперразвитые европейские страны не отказались от наличных денег.

Фокус По материалам:

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