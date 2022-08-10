eTalons от WOG новый инновационный сервис для корпоративных клиентов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

eTalons от WOG новый инновационный сервис для корпоративных клиентов

Личные финансы
0
eTalons от WOG новый инновационный сервис для корпоративных клиентов
eTalons от WOG новый инновационный сервис для корпоративных клиентов
Теперь у корпоративных клиентов сети АЗК WOG есть возможность воспользоваться сервисом электронных талонов eTalons. Через специальное приложение они могут генерировать QR-код талонов с таким объемом горючего, который необходим для заправки именно в этот момент.
Сервис eTalons имеет ряд других преимуществ. В частности, в несколько кликов через Кабинет клиента на сайте сети АЗК WOG можно генерировать и оплачивать счета на покупку горючего. Расчет производится с помощью корпоративной банковской карты. После оплаты в течение часа горючее будет зачислено клиенту на его счет. Быстро и удобно.
Чтобы генерировать QR-коды электронных талонов для заправки авто, нужно загрузить на мобильное устройство приложение eTalons из магазина App Store или Play Market и зарегистрироваться в нем.
Кабинет клиента также позволяет распределить приобретенное топливо между водителями предприятия, при необходимости корректируя баланс того или иного водителя, отслеживать потребление ими горючего и остатки нефтепродуктов на своем балансе.
Сами водители в приложении eTalons смогут генерировать QR-коды с актуальным на момент заправки литражом, а благодаря пуш-сообщениям будут знать, когда и в каком объеме пополнен горючий баланс их счета, смогут отслеживать транзакции и остатки нефтепродуктов на счете.
Срок действия остатков приобретенной партии горючего можно отслеживать как в Кабинете клиента, так и в eTalons.
"Мы в WOG делаем упор на инновации. Наши специалисты разрабатывают и предлагают клиентам максимум удобных сервисов, чтобы они могли удовлетворить свои потребности наиболее удобным для них способом. Даже война не помешала этому процессу.
Сегодня мы предлагаем клиентам сервис eTalons, определенные решения которого являются новейшими на рынке нефтепродуктов Украины. Он позволяет максимально упростить процесс покупки горючего, управления его балансом и отоварение.
В портфеле компании еще ряд инновационных проектов, над которыми работает команда. Мы будем постепенно знакомить клиентов с ними", — подчеркнул Олег Кушиль, директор Дирекции цифровой трансформации сети АЗК WOG.
Каждый клиент, который будет пользоваться сервисом eTalons, получает персонального менеджера и техническое сопровождение при получении горючего на АЗК.
Сеть WOG обращает внимание, чтобы пользоваться сервисом, кроме установки приложения eTalons, клиентам нужно обязательно предварительно заключить письменный договор покупки в ближайшем региональном представительстве компании. Само приложение eTalons следует загружать только на App Store или Play Market. Использование электронных талонов возможно исключительно при оплате по безналичному расчету.
По материалам:
АЗК WOG
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.