eTalons от WOG новый инновационный сервис для корпоративных клиентов — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ eTalons от WOG новый инновационный сервис для корпоративных клиентов Сегодня 15:50 — Личные финансы

eTalons от WOG новый инновационный сервис для корпоративных клиентов

Теперь у корпоративных клиентов сети АЗК WOG есть возможность воспользоваться сервисом электронных талонов eTalons. Через специальное приложение они могут генерировать QR-код талонов с таким объемом горючего, который необходим для заправки именно в этот момент.

Сервис eTalons имеет ряд других преимуществ. В частности, в несколько кликов через Кабинет клиента на сайте сети АЗК WOG можно генерировать и оплачивать счета на покупку горючего. Расчет производится с помощью корпоративной банковской карты. После оплаты в течение часа горючее будет зачислено клиенту на его счет. Быстро и удобно.

Чтобы генерировать QR-коды электронных талонов для заправки авто, нужно загрузить на мобильное устройство приложение eTalons из магазина App Store или Play Market и зарегистрироваться в нем.

Кабинет клиента также позволяет распределить приобретенное топливо между водителями предприятия, при необходимости корректируя баланс того или иного водителя, отслеживать потребление ими горючего и остатки нефтепродуктов на своем балансе.

Сами водители в приложении eTalons смогут генерировать QR-коды с актуальным на момент заправки литражом, а благодаря пуш-сообщениям будут знать, когда и в каком объеме пополнен горючий баланс их счета, смогут отслеживать транзакции и остатки нефтепродуктов на счете.

Срок действия остатков приобретенной партии горючего можно отслеживать как в Кабинете клиента, так и в eTalons.

"Мы в WOG делаем упор на инновации. Наши специалисты разрабатывают и предлагают клиентам максимум удобных сервисов, чтобы они могли удовлетворить свои потребности наиболее удобным для них способом. Даже война не помешала этому процессу.

Сегодня мы предлагаем клиентам сервис eTalons, определенные решения которого являются новейшими на рынке нефтепродуктов Украины. Он позволяет максимально упростить процесс покупки горючего, управления его балансом и отоварение.

В портфеле компании еще ряд инновационных проектов, над которыми работает команда. Мы будем постепенно знакомить клиентов с ними", — подчеркнул Олег Кушиль, директор Дирекции цифровой трансформации сети АЗК WOG.

Каждый клиент, который будет пользоваться сервисом eTalons, получает персонального менеджера и техническое сопровождение при получении горючего на АЗК.

Сеть WOG обращает внимание, чтобы пользоваться сервисом, кроме установки приложения eTalons, клиентам нужно обязательно предварительно заключить письменный договор покупки в ближайшем региональном представительстве компании . Само приложение eTalons следует загружать только на App Store или Play Market. Использование электронных талонов возможно исключительно при оплате по безналичному расчету.

АЗК WOG По материалам:

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