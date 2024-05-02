НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Эта новая криптовалюта объединяет мем-коины с ИИ — чем еще интересен Wiener AI Сегодня 10:12 — Криптовалюта

Эта новая криптовалюта объединяет мем-коины с ИИ — чем еще интересен Wiener AI

На прошлой неделе на рынке состоялся запуск нового токена, который сочетает в себе возможности искусственного интеллекта и вирусность мем-коинов. За первые несколько часов после старта продаж актив собрал свыше $300 тыс., а сейчас эта сумма уже превышает $600 тыс. Разбираемся, чем монета так понравилась инвесторам.

Wiener AI — новая криптовалюта с ИИ для быстрых и безопасных транзакций

WienerAI — это забавный мемный токен, маскотом которого является такса. Главная цель проекта — создать крупное активное сообщество и обойти Dogecoin по количеству участников. В рамках экосистемы доступна технология стейкинга, а сам $WAI можно купить на пресейле за $0,702.

По сути, Wiener AI — это еще одна попытка внести разнообразие в сегмент мем-коинов, вдохновленных смешными картинками о собаке Шиба Ину. Плюс, интеграция искусственного интеллекта позволит разработчикам задать новый тренд на рынке. Это вторая мемная монета после Scotty the AI, которая использует мощности подобной технологии.

Однако она также способна запустить новый тренд на рынке. Особенно после того, как Scotty the AI вырос в цене на 100% после выхода из стадии пресейла. Это дает все основания полагать, что FOMO и ажиотаж вокруг полезного токена помогут ему подорожать в 10 и более раз.

Почему инвесторы вложили в новую криптовалюту более $500 000 за 4 дня?

Одна из ключевых причин, по которой актив пользуется повышенным спросом на пресейле — это механизм стейкинга и система вознаграждений. Чтобы начать получать дополнительные токены $AWI, пользователем достаточно принять участие в предварительной продаже. Сделать это можно с помощью ETH или USDT на криптокошельке. Также подойдет и обыкновенная банковская карта.

Однако на популярность проекта влияет и то, что вознаграждения за блокировку токенов будут начисляться ежедневно. Все потому, что разработчики выделили 20% от общего числа монет на эту инициативу. Также сообщается, что годовая процентная доходность на данный момент составляет рекордные 1,406%. Неудивительно, что уже сейчас в стейкинге находится свыше 736 млн токенов $WAI.

Что касается распределения оставшихся монет, то 30% можно получить в рамках пресейла, 20% - в качестве наград для коммьюнити, 10% направят на биржи, а 20% - на маркетинговые цели.

Соответствие трендам — еще одна ключевая черта проекта. Искусственный интеллект в архитектуре стартапа помогает трейдерам эффективно совершать сделки. Таким образом, технология будет анализировать крипторынок и предсказывать его динамику. Это позволит избежать крупных убытков. Особенно тем пользователям, которые только начинают работу в индустрии.

Также Wiener AI предлагает возможность проводить мгновенные транзакции, не взимает за это никаких комиссий и открывает доступ к ИИ-боту. Простыми словами, этот проект — полноценный помощник в криптоторговле.

Завершение

Wiener AI — это передовая платформа, которая подойдет как опытным, так и начинающим трейдерам на рынке. У нее высокий уровень APY и выгодные условия для проведения транзакций. Все эти характеристики позволят стартапу значительно подорожать по завершении ICO.

У разработчиков есть официальные аккаунты в X/Twitter и Telegram. Мы рекомендуем подписаться на эти соцсети, чтобы быть в курсе всех обновлений.

Wiener AI По материалам:

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