Криптовалютный аналитик назвал сроки достижения биткоином $1 миллиона — Finance.ua

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Криптовалютный аналитик назвал сроки достижения биткоином $1 миллиона

Криптовалюта
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Криптовалютный аналитик назвал сроки достижения биткоином $1 миллиона
Криптовалютный аналитик назвал сроки достижения биткоином $1 миллиона
Основатель соцсети Twitter, соучредитель и генеральный директор компании Block Джек Дорси поделился собственным прогнозом по росту биткоина. Разработчик заявил, что к 2030 году цена флагманской криптовалюты сможет достигнуть $1 миллиона и даже превысить эту высокую планку.
Предприниматель уверен: наиболее интересным аспектом является природа экосистемы биткоина, а вовсе не стоимость монеты BTC. Об этом Джек Дорси рассказал в интервью журналисту издания Pirate Wires Майку Солана. Бизнесмен считает самым удивительным в биткоине способность каждого, кто работает с этим блокчейном, улучшать всю экосистему целиком. Это и приводит к росту стоимости цифрового золота.

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«Цена биткоина достигнет минимум $1 млн к 2030 году, и даже выйдет за эти пределы», — подчеркнул Дорси.
Гендиректор Block еще раз подчеркнул, что его компания до конца 2024 года будет направлять 10% валовой прибыли, связанной с биткоинами, на приобретение новых монет. Бизнесмен заверил, что расследование, начатое федеральной прокуратурой США в отношении Block по обвинению в нарушениях закона и несоблюдении санкций, не будет иметь успеха, поскольку компания полностью выполняет все требования законодательства.
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Напомним, в конце марта генеральный директор инвестиционной корпорации Ark Invest Кэти Вуд предположила, что BTC может вырасти до $3,8 миллиона. Говоря о своем последнем прогнозе, Вуд отметила, что такая астрономически высокая цена будет достигнута, если институциональные участники выделят не менее 5% своих портфелей наибольшей криптовалюте. Не называя конкретных терминов, Вуд считает, что рано или поздно это произойдет.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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