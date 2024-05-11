Криптовалютный аналитик спрогнозировал, сколько будет стоить BTC через 11 лет — Finance.ua

Криптовалютный аналитик спрогнозировал, сколько будет стоить BTC через 11 лет Сегодня 23:14 — Криптовалюта

Криптовалютный аналитик спрогнозировал, сколько будет стоить BTC через 11 лет

один миллион долларов. До того, несмотря на курсовые колебания, позиции биткоина продолжат укрепляться, и виртуальная валюта увеличит проникновение в разные сферы повседневной жизни. Ближе к 2035 году популярнейшая криптовалюта мира BTC будет стоитьДо того, несмотря на курсовые колебания, позиции биткоина продолжат укрепляться, и виртуальная валюта увеличит проникновение в разные сферы повседневной жизни.

Об этом заявил биткоин-аналитик, который начал вкладываться в BTC еще в 2013 году, Вилли Ву.

В своем Twitter (X) Вилли Ву показал простой график. На нем видно, как развивается биткоин с момента появления в 2010 году.

«Уже к 2035 году мы ожидаем, что справедливая стоимость биткоина достигнет $1 млн. Такой прогноз выходит, если брать кривую роста пользователей для оценки. И я говорю о справедливой стоимости, а не пиковой во время ажиотажа на бычьем рынке. После появления биткоина цена не так быстро догоняла количество пользователей. Биткоин вообще не торговался, пока не появился тысячный пользователь. И только после появления криптовалютных бирж, запуска Bitstamp в 2011 году, появились глобальные площадки для оценки актива. После 2012 года цена BTC в значительной степени соответствовала росту числа пользователей», — написал Вилли Ву.

При этом Вилли Ву подчеркнул, что сейчас принятие биткоина все еще находится на начальном этапе.

По его словам, только 4,7% людей использовали биткоин. Это соответствует распространению Интернета в 1999 году.

Читайте также: Что такое лаунчпады в крипте и как они помогут вам зарабатывать

Напомним, аналитики исследовательской брокерской компании Bernstein заявили , что в ближайшем будущем курс флагманского криптоактива BTC возобновит бычий рост.

Криптовалютные эксперты заявили о целевой стоимости в $150 000 до конца 2025 года.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.