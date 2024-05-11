Криптовалютный аналитик спрогнозировал, сколько будет стоить BTC через 11 лет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Криптовалютный аналитик спрогнозировал, сколько будет стоить BTC через 11 лет

Криптовалюта
23
Криптовалютный аналитик спрогнозировал, сколько будет стоить BTC через 11 лет
Криптовалютный аналитик спрогнозировал, сколько будет стоить BTC через 11 лет
Ближе к 2035 году популярнейшая криптовалюта мира BTC будет стоить один миллион долларов. До того, несмотря на курсовые колебания, позиции биткоина продолжат укрепляться, и виртуальная валюта увеличит проникновение в разные сферы повседневной жизни.
Об этом заявил биткоин-аналитик, который начал вкладываться в BTC еще в 2013 году, Вилли Ву.
В своем Twitter (X) Вилли Ву показал простой график. На нем видно, как развивается биткоин с момента появления в 2010 году.
Криптовалютный аналитик спрогнозировал, сколько будет стоить BTC через 11 лет
«Уже к 2035 году мы ожидаем, что справедливая стоимость биткоина достигнет $1 млн. Такой прогноз выходит, если брать кривую роста пользователей для оценки. И я говорю о справедливой стоимости, а не пиковой во время ажиотажа на бычьем рынке. После появления биткоина цена не так быстро догоняла количество пользователей. Биткоин вообще не торговался, пока не появился тысячный пользователь. И только после появления криптовалютных бирж, запуска Bitstamp в 2011 году, появились глобальные площадки для оценки актива. После 2012 года цена BTC в значительной степени соответствовала росту числа пользователей», — написал Вилли Ву.

При этом Вилли Ву подчеркнул, что сейчас принятие биткоина все еще находится на начальном этапе.
По его словам, только 4,7% людей использовали биткоин. Это соответствует распространению Интернета в 1999 году.

Читайте также: Что такое лаунчпады в крипте и как они помогут вам зарабатывать

Напомним, аналитики исследовательской брокерской компании Bernstein заявили, что в ближайшем будущем курс флагманского криптоактива BTC возобновит бычий рост.
Криптовалютные эксперты заявили о целевой стоимости в $150 000 до конца 2025 года.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.