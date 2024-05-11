Криптовалютный аналитик спрогнозировал, сколько будет стоить BTC через 11 лет — Finance.ua

Криптовалютный аналитик спрогнозировал, сколько будет стоить BTC через 11 лет
Ближе к 2035 году популярнейшая криптовалюта мира BTC будет стоить один миллион долларов. До того, несмотря на курсовые колебания, позиции биткоина продолжат укрепляться, и виртуальная валюта увеличит проникновение в разные сферы повседневной жизни.
Об этом заявил биткоин-аналитик, который начал вкладываться в BTC еще в 2013 году, Вилли Ву.
В своем Twitter (X) Вилли Ву показал простой график. На нем видно, как развивается биткоин с момента появления в 2010 году.
«Уже к 2035 году мы ожидаем, что справедливая стоимость биткоина достигнет $1 млн. Такой прогноз выходит, если брать кривую роста пользователей для оценки. И я говорю о справедливой стоимости, а не пиковой во время ажиотажа на бычьем рынке. После появления биткоина цена не так быстро догоняла количество пользователей. Биткоин вообще не торговался, пока не появился тысячный пользователь. И только после появления криптовалютных бирж, запуска Bitstamp в 2011 году, появились глобальные площадки для оценки актива. После 2012 года цена BTC в значительной степени соответствовала росту числа пользователей», — написал Вилли Ву.
При этом Вилли Ву подчеркнул, что сейчас принятие биткоина все еще находится на начальном этапе.
По его словам, только 4,7% людей использовали биткоин. Это соответствует распространению Интернета в 1999 году.
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Напомним, аналитики исследовательской брокерской компании Bernstein заявили, что в ближайшем будущем курс флагманского криптоактива BTC возобновит бычий рост.
Криптовалютные эксперты заявили о целевой стоимости в $150 000 до конца 2025 года.
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