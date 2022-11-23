Эстония заморозила российские активы на десятки миллионов евро — Finance.ua
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Эстония заморозила российские активы на десятки миллионов евро

Фондовый рынок
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Эстония заморозила российские активы на десятки миллионов евро
Эстония заморозила российские активы на десятки миллионов евро
Власти Эстонии совместно с Евросоюзом обсуждают возможность использования замороженного российского имущества в пользу Украины, в республике заморожены связанные с рф активы на десятки миллионов евро.
«Рассчитать точную стоимость замороженных активов практически невозможно. В частности, средства заморожены в кредитных организациях, финансовых учреждениях, на банковских счетах. Там речь идет примерно о EUR11,7 млн. Второй пункт — средства на замороженных счетах предоплаты в налогово-таможенном департаменте. Там мы говорим примерно о 8,4 млн», — сообщила глава отдела международных финансовых санкций и предотвращение финансирования терроризма Бюро данных по отмыванию денег Лаура Аус (Laura Aus) порталу ERR в среду.
По ее словам, сумма замороженных активов постоянно меняется. Например, компании могут использовать замороженные средства для оплаты расходов, необходимых для обеспечения безопасного хранения замороженных товаров, таких как химикаты. Еще сложнее оценить стоимость активов предприятия вместе, заявила Аус.
Отмечается, что налогово-таможенный департамент Эстонии провел более 35 тыс. проверок в рамках контроля над соблюдением санкционного режима, было выявлено почти 1,3 тыс. нарушений. Например, нарушения касаются попыток вывоза в россию наличных евро (запрещено Еврокомиссией), дорогостоящей электроники и т.д. Многие товары возвращаются, но многие остаются на хранении или конфискуются.
Решение об использовании замороженных российских активов не принято, но на Западе снова обсуждают, можно ли часть этих средств использовать для компенсации ущерба Украине, нанесенному военными действиями, объяснили изданию эстонские эксперты.
Начальник таможенного отдела налогово-таможенного департамента Ээрика Хелдна (Eerika Heldna) заявила, что такие решения в любом случае Эстония будет принимать совместно с другими государствами-членами ЕС, поскольку проводимая эстонским государством санкционная политика является частью санкций Евросоюза.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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