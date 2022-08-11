Эстония закрывает въезд россиянам с действующими шенгенскими визами — Finance.ua

Эстония закрывает въезд россиянам с действующими шенгенскими визами Сегодня 19:11 — Мир

Эстония закрывает въезд россиянам с действующими шенгенскими визами

Через неделю в Эстонии вступит в силу решение, согласно которому в страну не будут впускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами за несколькими исключениями.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания правительства рассказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает ERR

Эстония уже не выдает туристические визы россиянам, однако нынешнее решение означает, что въехать в страну не смогут и граждане россии с действующими шенгенскими визами.

«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на владельцев виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещен въезд в Эстонию», — сказал министр.

Он добавил, что принятое решение предусматривает исключения. Въезд разрешат сотрудникам дипломатических представительств в Эстонии и членам их семей, лицам, занимающимся международными грузовыми и пассажирскими перевозками, лицам, обладающим правом свободного передвижения согласно законодательству ЕС, лицам, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близким родственникам лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.

«Подчеркну еще раз. Во-первых, это положение вступает в силу через неделю. Во-вторых, это означает, что львиная доля шенгенских виз, выданных в Эстонии, фактически продолжают действовать, но въезд в Эстонию людям, не подпадающим под исключение, не разрешен», — сказал министр.

Как подчеркнул Рейнсалу, это решение касается только виз, выданных Эстонией, и не распространяется на выданные другими странами Шенгенской зоны документы.

Однако на следующей неделе правительство Эстонии намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд в Эстонию всем гражданам россии, имеющим шенгенские визы.

Напомним, министр иностранных дел председательствующей в Совете Европейского Союза Чехии Ян Липавский в среду поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан россии, который ранее предложили некоторые страны ЕС.

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС. Она подчеркнула, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека.

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Українська правда По материалам:

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