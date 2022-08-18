Эстония закрыла для россиян с шенгеном доступ на свою территорию — Finance.ua
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Эстония закрыла для россиян с шенгеном доступ на свою территорию

Мир
66
Эстония закрыла для россиян с шенгеном доступ на свою территорию
Эстония закрыла для россиян с шенгеном доступ на свою территорию
С 18 августа вступили в силу введенные Эстонией ограничения на пересечение границы страны россиянами, имеющими выданные республикой шенгенские визы.
О том, что границы в этом случае для россиян будут закрыты, писал Delfi.
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Однако, как отмечает издание, все же некоторые исключения будут сделаны.
С эстонским Шенгеном попасть в страну смогут те российские граждане, которые:
  • работают в дипломатическом представительстве;
  • работают в сфере международных перевозок;
  • прибывают в страну по гуманитарным причинам;
  • посещают родственника, живущего в Эстонии;
  • имеют право на свободное передвижение по ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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