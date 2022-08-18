Эстония закрыла для россиян с шенгеном доступ на свою территорию — Finance.ua

Эстония закрыла для россиян с шенгеном доступ на свою территорию
С 18 августа вступили в силу введенные Эстонией ограничения на пересечение границы страны россиянами, имеющими выданные республикой шенгенские визы.
О том, что границы в этом случае для россиян будут закрыты, писал Delfi.
Однако, как отмечает издание, все же некоторые исключения будут сделаны.
С эстонским Шенгеном попасть в страну смогут те российские граждане, которые:
- работают в дипломатическом представительстве;
- работают в сфере международных перевозок;
- прибывают в страну по гуманитарным причинам;
- посещают родственника, живущего в Эстонии;
- имеют право на свободное передвижение по ЕС.
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