Эстония закрыла для россиян с шенгеном доступ на свою территорию — Finance.ua

Эстония закрыла для россиян с шенгеном доступ на свою территорию Сегодня 11:34 — Мир

Эстония закрыла для россиян с шенгеном доступ на свою территорию

С 18 августа вступили в силу введенные Эстонией ограничения на пересечение границы страны россиянами, имеющими выданные республикой шенгенские визы.

О том, что границы в этом случае для россиян будут закрыты, писал Delfi.

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Однако, как отмечает издание, все же некоторые исключения будут сделаны.

С эстонским Шенгеном попасть в страну смогут те российские граждане, которые:

работают в дипломатическом представительстве;

работают в сфере международных перевозок;

прибывают в страну по гуманитарным причинам;

посещают родственника, живущего в Эстонии;

имеют право на свободное передвижение по ЕС.

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