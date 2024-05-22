Эстония выделила на гуманитарную помощь Украине более 600 тысяч евро — Finance.ua
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Эстония выделила на гуманитарную помощь Украине более 600 тысяч евро

Казна и Политика
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Министерство иностранных дел Эстонии выделило на гуманитарную помощь Украине 656 тысяч евро. Средства будут направлены на поддержку потребностей образования в прифронтовых районах и местных детей. Об этом сообщает Postimees.
Недавно министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время визита в Киев заявил о новом пакете военной помощи для Украины. Его стоимость составляет 20 млн евро.
Часть средств, а именно 352 тысячи евро, планируют направить на деятельность некоммерческой организации Eesti Pagulasabi для многоцелевой финансовой помощи в самых уязвимых регионах Украины, улучшения быта людей в Украине и среди украинских беженцев в Грузии.
Еще 303 тысячи евро будет выделено некоммерческому объединению Mondo, которое организует летние лагеря послешкольного образования для школьников Запорожья и предложит поддержку в области психического здоровья людям в Украине.
«Жители Украины, включая маленьких детей, платят высокую и болезненную цену из-за российского террора. Ежедневные атаки, в частности в Харьковской области в последние недели, привели к гибели мирных жителей, разрушению зданий и вынужденному покиданию тысячами уязвимых людей своих домов. Наша обязанность — всячески поддерживать их», — сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
По данным МИД Эстонии, в 2024 году в Украине будут нуждаться в гуманитарной помощи около 14,6 млн человек, а острая потребность будет в прифронтовых районах.
По материалам:
ua.news
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