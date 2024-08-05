Эстония с 8 августа вводит полный таможенный контроль на границе с россией — Finance.ua
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Эстония с 8 августа вводит полный таможенный контроль на границе с россией

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Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение ввести полный таможенный контроль на границе с россией.
«С 8 августа на пограничных пунктах на автодорогах в Нарве, Койдуле и Лухамае, а также на железной дороге на выезде из Эстонии плавно начнет осуществляться полный таможенный контроль», — сказал на правительственной пресс-конференции премьер-министр Кристен Михал.
По его словам, необходимо сделать все, «чтобы предотвратить транспортировку санкционированных товаров через Эстонию и укрепить безопасность нашей страны». Также глава правительства посетовал, что «попытки игнорировать санкции и провоз запрещенных товаров на наших границах продолжаются».
Михал считает, что введение полного таможенного контроля «усложнит уклонение от санкций».
Вместо нынешнего риск-ориентированного контроля проведение полного таможенного контроля займет больше времени, а количество пересечений границы в направлении рф, как ожидается, сократится, считают в правительстве Эстонии.
Министр финансов Юрген Лиги отметил, что таможенный досмотр людей охватывает визуальную проверку физлица и личных вещей, «то есть оценку рисков», а при необходимости полную проверку.
При проверке транспортных средств водителя опрашивают, осматривают багажник автомобиля, в зависимости от оценки риска проверка может быть тщательной, вплоть до досмотра.
При проверке товаров изучают документы, при необходимости товары выгружаются, распаковываются и пересчитываются.
Налогово-таможенный департамент Эстонии распространил пресс-релиз, в котором просит всех, кто пересекает границу, убедиться, что они не везут запрещенные товары, и запастись временем.
«Мы призываем всех людей, следующих в российскую федерацию, убедиться в том, что перевозимые ими товары не подпадают под санкции, и отвести на пересечение границы дополнительно по меньшей мере половину обычного времени. Мы также проинформировали наших таможенных партнеров об этом изменении», — приводятся в сообщении слова начальника отдела таможенного контроля департамента Вольдемара Линно.
Полный таможенный контроль может вдвое сократить пропускную способность границы с рф, предположили в таможенной службе Эстонии.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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