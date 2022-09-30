Эстония с 1 января официально запретит импортировать российский газ — Finance.ua
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Эстония с 1 января официально запретит импортировать российский газ

Энергетика
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Эстония с 1 января официально запретит импортировать российский газ
Эстония с 1 января официально запретит импортировать российский газ
Правительство Эстонии приняло постановление, вводящее запрет на импорт и покупку природного газа из россии со следующего года.
Об этом сообщило издание Postimees, пишет «Европейская правда».
Запрет будет действовать также на предоставление услуг, связанных с транзитом, на импорт природного газа и покупку с целью транзита или закачки в сети распределения.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что еще в апреле правительство Эстонии договорилось прекратить импорт российского газа в страну до конца 2022 года и компенсировать эти поставки благодаря арендованному СПГ-терминалу. Теперь это решение закреплено официально.
«Цель — оказывать давление на россию, чтобы она прекратила военную агрессию против Украины, поскольку природный газ является важным источником доходов россии», — добавил Рейнсалу.
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Решение влияно, прежде всего, на газовые предприятия Эстонии, имеющие лицензии на импорт российского газа. Для бытовых потребителей эта мера не приведет к изменению поставок, поскольку с апреля 2022 года природный газ из россии в Эстонию почти не поставлялся.
По словам министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут, решение не влияет на безопасность поставок газа в Эстонию.
«Чтобы обеспечить наличие газа после окончания российского импорта, мы сделали несколько шагов, например, создали техническую базу для приема поставок сжиженного газа и увеличили пропускную способность существующих точек подключения. Чтобы еще больше снизить риски, мы также создали государственный стратегический резерв газа в Центре стратегических ресурсов Эстонии», — сказал Сиккут.
По материалам:
Європейська правда
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