Эстония передала НБУ деньги, заработанные продажей посвященных Украине монет — Finance.ua
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Эстония передала НБУ деньги, заработанные продажей посвященных Украине монет

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Банк Эстонии перечислил НБУ 354 117 евро, полученных от продажи монет номиналом в 2 евро, посвященных Украине и свободе. Как сообщает портал ERR, деньги были перечислены 24 августа — в День Независимости Украины.
На данный момент приобретено чуть более 25 000 монетных карт с монетами по цене 18 евро каждая. Активнее всего их покупают жители Эстонии, Германии, Литвы, Украины, Франции, Финляндии, Латвии, Испании, США, Словакии и Италии. Продажа монетных карт продолжается, всего их выставили на продажу 40 000, так что в будущем эстонцы будут делать новые переводы Украине.
Монетные карты, посвященные Украине, можно приобрести в музейном магазине Банка Эстонии и в электронном магазине Omniva. Дизайн монеты разрабатывали участницы конкурса, организованного Эстонской художественной академией. Все они беженки из Украины. Победил эскиз Дарьи Титовой: она изобразила девушку в традиционном украинском венке, которая бережно держит в руках маленькую птичку.
По материалам:
Економічна Правда
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