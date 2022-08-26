Эстония передала НБУ деньги, заработанные продажей посвященных Украине монет — Finance.ua

Эстония передала НБУ деньги, заработанные продажей посвященных Украине монет Сегодня 09:45

Банк Эстонии перечислил НБУ 354 117 евро, полученных от продажи монет номиналом в 2 евро, посвященных Украине и свободе. Как сообщает портал ERR , деньги были перечислены 24 августа — в День Независимости Украины.

На данный момент приобретено чуть более 25 000 монетных карт с монетами по цене 18 евро каждая. Активнее всего их покупают жители Эстонии, Германии, Литвы, Украины, Франции, Финляндии, Латвии, Испании, США, Словакии и Италии. Продажа монетных карт продолжается, всего их выставили на продажу 40 000, так что в будущем эстонцы будут делать новые переводы Украине.

Монетные карты, посвященные Украине, можно приобрести в музейном магазине Банка Эстонии и в электронном магазине Omniva. Дизайн монеты разрабатывали участницы конкурса, организованного Эстонской художественной академией. Все они беженки из Украины. Победил эскиз Дарьи Титовой: она изобразила девушку в традиционном украинском венке, которая бережно держит в руках маленькую птичку.

Економічна Правда По материалам:

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