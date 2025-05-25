«Доступные кредиты 5−7−9%»: предприниматели получили кредитов более чем на 33 млрд грн с начала года — Finance.ua

«Доступные кредиты 5−7−9%»: предприниматели получили кредитов более чем на 33 млрд грн с начала года
С начала 2025 года бизнес получил 10 558 льготных кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на общую сумму 33,6 млрд гривен. В частности, на прошлой неделе украинские предприниматели получили 652 льготных кредита на 2,1 млрд гривен.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
Сколько кредитов получили с начала действия программы
С начала программы в феврале 2020 года бизнес привлек более 115 тысяч кредитов на сумму 399,6 млрд гривен.
По словам заместителя министра экономики Украины Андрея Телюпы, большинство новых льготных кредитов направляется на инвестиции, расширение перерабатывающих производств и поддержку предприятий, работающих в зоне повышенных военных рисков.
«Таким образом, программа льготного кредитования стимулирует развитие реального сектора экономики и способствует созданию новых рабочих мест», — отметил он.
С начала года в рамках программы бизнес получил:
- 8,2 млрд грн — инвестиционные кредиты;
- 7,1 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;
- 6,4 млрд грн — на переработку;
- 5,4 млрд грн — в поддержку посевной;
- 5,3 млрд грн — на пополнение оборотных средств.
Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере оптовой и розничной торговли.
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Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.
На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали «ПриватБанк» (53,2 тыс.), «Ощадбанк» (17,6 тыс.) и «Укргазбанк» (6,3 тыс.).
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