«Доступные кредиты 5−7−9%»: предприниматели получили кредитов более чем на 33 млрд грн с начала года — Finance.ua

«Доступные кредиты 5−7−9%»: предприниматели получили кредитов более чем на 33 млрд грн с начала года Сегодня 07:04 — Кредит&Депозит

«Доступные кредиты 5−7−9%»: предприниматели получили кредитов более чем на 33 млрд грн с начала года

С начала 2025 года бизнес получил 10 558 льготных кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на общую сумму 33,6 млрд гривен. В частности, на прошлой неделе украинские предприниматели получили 652 льготных кредита на 2,1 млрд гривен.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Сколько кредитов получили с начала действия программы

С начала программы в феврале 2020 года бизнес привлек более 115 тысяч кредитов на сумму 399,6 млрд гривен.

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По словам заместителя министра экономики Украины Андрея Телюпы, большинство новых льготных кредитов направляется на инвестиции, расширение перерабатывающих производств и поддержку предприятий, работающих в зоне повышенных военных рисков.

«Таким образом, программа льготного кредитования стимулирует развитие реального сектора экономики и способствует созданию новых рабочих мест», — отметил он.

С начала года в рамках программы бизнес получил:

8,2 млрд грн — инвестиционные кредиты;

7,1 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;

6,4 млрд грн — на переработку;

5,4 млрд грн — в поддержку посевной;

5,3 млрд грн — на пополнение оборотных средств.

Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере оптовой и розничной торговли.

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали «ПриватБанк» (53,2 тыс.), «Ощадбанк» (17,6 тыс.) и «Укргазбанк» (6,3 тыс.).

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