Эстония откажется от российского газа до конца года — Finance.ua

Эстония откажется от российского газа до конца года

Сегодня 19:32 — Энергетика

Правительство Эстонии приняло принципиальное решение об отказе до конца 2022 года от импорта газа из россии и создание в морском порту Палдиски мощностей для приема сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.

«Члены правительства приняли решение, что Эстония откажется от импорта российского газа в конце этого года», — говорится в сообщении.

Возможности для приема СПГ будут созданы осенью. Сейчас в качестве временного решения предлагается аренда плавучего терминала СПГ. Газопровод к терминалу будет построен компаниями Elering и Alexela. Государство приобретет долю в будущей компании, которая организует аренду терминала.

«Целью правительства является то, чтобы отдать приоритет газу, полученному из СПГ, при формировании его запасов. Мы твердо ожидаем от продавцов газа, что компании также сделают правильный моральный выбор», — отметила премьер-министр Кая Каллас.

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