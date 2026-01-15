0 800 307 555
Эстония окончательно выкупила «РВС банк»

Фондовый рынок
4
Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключил соглашение о продаже 100% акций ЧАО «Переходный банк Юте Банк» (на базе обанкротившегося «РВС банка») банковской группе, основанной в Эстонии, Iute Group AS.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Компания Iute Group стала победителем конкурса по выводу АО «РВС банк» с рынка.
«Соглашение с Iute Group предусматривало создание переходного банка, его лицензирование, передачу активов и обязательств с последующей продажей иностранному инвестору в крайне сжатые сроки», — рассказывает директор-распорядитель Фонда Ольга Белай.
В свою очередь генеральный директор Iute Group Тармо Силд отметил, что это соглашение соответствует стратегическому направлению компании по созданию цифрового банка.
После докапитализации и адаптации банка к требованиям НБУ полностью цифровой «ЮТЕ Банк» будет предоставлять основные банковские услуги для розничных клиентов — депозиты, кредиты, платежи, операции с иностранной валютой, а также расчетно-кассовые услуги.
Возглавит «ЮТЕ Банк» банковский руководитель с 22-летним опытом работы в финансовом секторе Артур Муравицкий.
По материалам:
Економічна Правда
Банки Украины
