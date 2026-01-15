Эстония окончательно выкупила «РВС банк» Сегодня 15:20 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключил соглашение о продаже 100% акций ЧАО «Переходный банк Юте Банк» (на базе обанкротившегося «РВС банка») банковской группе, основанной в Эстонии, Iute Group AS.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Компания Iute Group стала победителем конкурса по выводу АО «РВС банк» с рынка.

«Соглашение с Iute Group предусматривало создание переходного банка, его лицензирование, передачу активов и обязательств с последующей продажей иностранному инвестору в крайне сжатые сроки», — рассказывает директор-распорядитель Фонда Ольга Белай.

В свою очередь генеральный директор Iute Group Тармо Силд отметил, что это соглашение соответствует стратегическому направлению компании по созданию цифрового банка.

После докапитализации и адаптации банка к требованиям НБУ полностью цифровой «ЮТЕ Банк» будет предоставлять основные банковские услуги для розничных клиентов — депозиты, кредиты, платежи, операции с иностранной валютой, а также расчетно-кассовые услуги.

Возглавит «ЮТЕ Банк» банковский руководитель с 22-летним опытом работы в финансовом секторе Артур Муравицкий.

