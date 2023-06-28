Эстония может отказаться от некоторых монет с целью защиты окружающей среды — Finance.ua
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Эстония может отказаться от некоторых монет с целью защиты окружающей среды

Мир
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Эстония может отказаться от некоторых монет с целью защиты окружающей среды
Эстония может отказаться от некоторых монет с целью защиты окружающей среды
Банк Эстонии хочет прекратить выпуск монет номиналом 1 и 2 цента для защиты окружающей среды и упрощения работы продавцов.
Как сообщил глава отдела наличных и инфраструктуры Банка Эстонии Райта Роосве, финансовое учреждение хочет изменить правила округления, что устранит необходимость в монетах 1−2 цента, для чего Европейской Комиссии нужно централизованно ввести правило округления цен с точностью до пяти центов.
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«Но, к сожалению, пока не все страны согласны на это. Хотя некоторые страны уже ввели правила округления: Финляндия, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Италия и недавно Словакия», — рассказал Роосве.
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Он также отметил, что одно- и двухцентовые монеты, составляющие почти 60% находящихся в обращении монет, исчезают из обращения, ведь с ними обычно происходит одно операция, когда их дают на сдачу. При этом красные монеты наносят больше вреда окружающей среде, чем, например, двухевровые монеты.
Роосве указал на то, что эту монету трудно перерабатывать из-за ее состава, поэтому их невозможно пустить в переработку, когда они становятся непригодными, в отличие от крупных монет, которые можно переплавить и отчеканить заново.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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