Эстония готова отказаться от субсидий ЕС в пользу вступления Украины в Евросоюз — Finance.ua
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Эстония готова отказаться от субсидий ЕС в пользу вступления Украины в Евросоюз

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Эстония готова отказаться от субсидий ЕС в пользу вступления Украины в Евросоюз
Эстония готова отказаться от субсидий ЕС в пользу вступления Украины в Евросоюз
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что ее страна готова потерять субсидии из Фонда сплочения Евросоюза в случае вступления в ЕС Украины.
Об этом она заявила Financial Times.
По ее словам, Эстония готова в долгосрочной перспективе потерять доступ к фондам объединения, призванным помочь экономике менее состоятельных стран ЕС. В то же время, предположила она, это произойдет не сразу.
Согласно данным Financial Times, анализ ЕС показал, что с учетом нынешней бюджетной структуры Украина получит право на почти 186 млрд евро дотаций в течение семи лет, что превратит шесть стран, включая Эстонию, из нетто-получателей средств ЕС на нетто-плательщиков в бюджет.
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Каллас призвала другие страны Евросоюза начать работу над бюджетными реформами, позволяющими ЕС принимать новых членов.
«Мы должны обсудить это, какие правила, как распределяются деньги и что мы получим вместо этого. Никто… не говорит, что нам не нужно ничего реформировать. Вопрос в том, сколько и что именно», — заявила Каллас.
До сих пор эта тема затрагивалась вскользь, добавила она, выразив надежду на то, что в этом вопросе будут услышаны все страны-члены, а не только крупные игроки.
По материалам:
Економічна Правда
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