Если вы пропустили рост Solana в 2021 году, эти 5 криптовалют могут стать вашим вторым шансом! — Finance.ua

ПРОМО Если вы пропустили рост Solana в 2021 году, эти 5 криптовалют могут стать вашим вторым шансом! Сегодня 12:24 — Криптовалюта

Если вы пропустили рост Solana в 2021 году, эти 5 криптовалют могут стать вашим вторым шансом!

Если вы упустили невероятный рост Solana в 2021 году, это не значит, что время для больших прибылей прошло. На рынке появляются пять новых криптовалют с огромным потенциалом. Ознакомьтесь с этими перспективными активами, которые могут принести внушительную прибыль и стать вторым шансом для тех, кто хочет заработать на крипторынке.

XYZ: Герой мем-коинов, пробивающийся к вершине крипторынка

XYZVerse — это новый тяжеловес в мире мем-коинов. Признанный Лучшим новым мем-проектом, он сочетает в себе энергию спорта и культуру мемов, привлекая миллионы фанатов, которые хотят стать частью чего-то большего.

Каждой великой истории нужен герой. Не самый сильный, не самый быстрый — а тот, кто идет до конца.

И этим героем стал XYZepe — маскированный боец, ярый сторонник и преданный держатель $XYZ. Его миссия — вывести XYZVerse на первое место в рейтинге CoinMarketCap и вписать свое имя в историю криптовалют.

✅ 95% участников CMC сообщества верят в успех $XYZ и поддерживают этого будущего чемпиона.

Путь к успеху уже начат:

XYZ прошел через 10 из 15 этапов предпродажи.

Цена сейчас — $0.0025 , но к концу предпродажи ожидается рост до $0.1.

, но к концу предпродажи ожидается рост до Сообщество активно помогает проекту набирать обороты и готовится к «взрыву» цены.

Чемпионы получают награды:

В XYZVerse сообщество управляет процессом. Активные участники получают аирдропы токенов XYZ за свою вовлеченность. Здесь побеждают самые страстные фанаты.

План к победе:

Устойчивый токеномикс

Листинги на крупных CEX и DEX

Постоянные сжигания токенов

Аудированные смарт-контракты и проверенная команда

Sui (SUI): Новая звезда с потенциалом роста

SUI за последнюю неделю снизился на 8,06% и торгуется в диапазоне $2,87-$3,70. За последний месяц падение составило 25,37%, но за полгода монета выросла на 223,98%.

📊 Технический анализ:

Индекс RSI: 60,77 — приближается к зоне перекупленности.

60,77 — приближается к зоне перекупленности. SMA (10 дней): $3,27 | SMA (100 дней): $3,21 — указывает на консолидацию цены.

$3,27 | $3,21 — указывает на консолидацию цены. MACD: 0,4 668 — подтверждает восходящий импульс.

Ключевые уровни:

Сопротивление : $4,14 и $4,97

: $4,14 и $4,97 Поддержка: $2,47 и $1,64

💡 Прорыв уровня $4,14 может запустить новую волну роста, а удержание выше $2,47 предотвратит резкое падение.

Sei (SEI): Восстановление после падения

Sei торгуется между $0,22 и $0,25, показав небольшой рост (+0,8%) за неделю, несмотря на снижение на 30,60% за месяц и 26,19% за полгода.

📊 Технический анализ:

RSI : 68,87 — близко к перекупленности.

: 68,87 — близко к перекупленности. Стохастик : 78,02 — также сигнализирует о возможной перекупленности.

: 78,02 — также сигнализирует о возможной перекупленности. SMA (10 дней): $0,24 | SMA (100 дней): $0,23 — показывает краткосрочную восходящую динамику.

$0,24 | $0,23 — показывает краткосрочную восходящую динамику. MACD: 0,0055 — слабый бычий импульс.

Ключевые уровни:

Сопротивление : $0,27 → $0,30 (+20%)

: $0,27 → $0,30 (+20%) Поддержка: $0,20 → $0,16 (-20%)

💡 Трейдерам стоит внимательно следить за этими уровнями для определения следующего движения цены.

Artificial Superintelligence Alliance (FET): На грани разворота?

FET переживает волатильные времена:

-10,95% за неделю

за неделю -38,28% за месяц

за месяц -39,35% за полгода

Текущий диапазон торгов: $0,72-$0,84.

📊 Технический анализ:

RSI : 51,19 — нейтральная зона.

: 51,19 — нейтральная зона. Стохастик : 66,67 — приближается к зоне перекупленности.

: 66,67 — приближается к зоне перекупленности. SMA (10 дней): $0,73 | SMA (100 дней): $0,75 — указывает на краткосрочную медвежью динамику.

Ключевые уровни:

Сопротивление : $0,90 → $1,03

: $0,90 → $1,03 Поддержка: $0,65 → $0,53

💡 Пробой сопротивления может сигнализировать о развороте тренда, но падение ниже $0,65 усилит нисходящее давление.

NEAR Protocol (NEAR): Ожидает разворота после падения

NEAR находится в затяжном нисходящем тренде:

-6,67% за неделю

за неделю -37,32% за месяц

за месяц -34,05% за полгода

Текущая цена: $3,11-$3,68.

📊 Технический анализ:

RSI : 54,42 — нейтральная зона.

: 54,42 — нейтральная зона. MACD : 0,0167 — слабый бычий импульс.

: 0,0167 — слабый бычий импульс. Стохастик: 74,25 — близок к перекупленности.

Ключевые уровни:

Сопротивление : $3,94 → $4,50 (+29%)

: $3,94 → $4,50 (+29%) Поддержка: $2,81 → $2,24 (-28%)

💡 Если NEAR удержится выше $2,81, есть шанс на отскок и тестирование сопротивления.

📊 Вывод: Второй шанс для больших прибылей

SUI, SEI, FET и NEAR демонстрируют потенциал роста, но XYZVerse (XYZ) выделяется на фоне других. Мем-койн с уникальной спортивной тематикой объединяет фанатов и нацелен на значительный рост и вовлеченность сообщества.

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