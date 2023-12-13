Если смартфон Android быстро разряжается, отключите эту функцию — Finance.ua

Если смартфон Android быстро разряжается, отключите эту функцию Сегодня 03:15 — Мир

Увеличить автономность смартфона можно разными способами — от банального перехода смартфона в режим экономии энергии до отключения Wi-Fi и снижения частоты обновления дисплея. Но почти всегда это компромисс, с которым приходится мириться.

Однако есть такой способ, который и срок работы аккумулятора увеличит, и вас никак не ограничит. Для этого нужно отключить одну не самую полезную функцию. Речь идет об «Адаптивных оповещениях» (Android Adaptive Notifications).

Эту функцию добавили в Android относительно недавно, но наверняка она есть в вашем смартфоне. Если у пользователя нет времени или желания проверять уведомления, он самостоятельно проанализирует важность входящих Push задаст им приоритет для последующей выдачи.

Функция постоянно работает в фоновом режиме, анализирует и показывает оповещения в зависимости от геопозиции, активных программ и прочего. Но есть несколько моментов. Во-первых, функция может пропустить важные уведомления из мессенджеров или банковских приложений, если решит, что они вам не нужны. Во-вторых, любой сервис, работающий в фоновом режиме, требует дополнительной энергии.

УНІАН По материалам:

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