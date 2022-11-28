Если Apple и Google запретят Twitter: Илон Маск заявил, что сделает свой смартфон — Finance.ua

Если Apple и Google запретят Twitter: Илон Маск заявил, что сделает свой смартфон
Илон Маск заявил, что сделает свой смартфон, если Apple и Google запретят Twitter. Об этом пишет Mashable.
На прошлой неделе Илон Маск на встрече с сотрудниками представил концепцию (которую он называет Twitter 2.0) обновленной соцсети. Затем приступил к «цифровому помилованию» забаненых профилей. Среди них — страница Дональда Трампа. На фоне этих решений перспектива удаления Twitter из Apple Store и Google Play выглядит не столь маловероятной.
Ранее Маск заявлял, что не восстановит ни одного аккаунта в Twitter без формирования совета по модерации контента с широким разнообразием точек зрения. Но, похоже, передумал.
Один из пользователей спросил Маска, что произойдет, если Apple и Google действительно удалят Twitter из своих магазинов. Вот что он ответил: «Я, конечно, надеюсь, что до этого не дойдет, но, да, если не будет другого выбора — сделаю альтернативный телефон».
Придется ли
Ни Apple, ни Google официально не заявляли и даже не намекали, что планируют запретить Twitter. Однако у обеих компаний такая политика, которая предотвращает разжигание ненависти, дискриминацию и преследование.
Прецедент был: обе компании в свое время запретили соцсети Parler. Однако Apple разрешила ей вернуться в свой App Store в апреле 2021-го. Google возобновила приложение в своем магазине в сентябре 2022-го. Это произошло после того, как соцсеть изменила свою политику модерации.
Если бы Apple и Google запретили Twitter в своих магазинах, то это, безусловно, нанесло бы огромный урон площадке. Подавляющее большинство пользователей смартфонов по всему миру не смогли бы легко получить доступ к приложению. Им пришлось бы воспользоваться веб-версией Twitter.
И даже если бы Маск запустил свой собственный альтернативный смартфон, то превращение его в жизнеспособный продукт с процветающей экосистемой приложений — трудная задача даже для самого богатого человека мира.
Поделиться новостью