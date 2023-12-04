Еще в пяти областях заработала телефонная служба 112 — Finance.ua

Еще в пяти областях заработала телефонная служба 112
В пяти регионах Украины заработал коммуникационный центр Службы 112, что позволит вызвать любую экстренную службу по одному номеру.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.
«В эти минуты на Львовщине начинает работу коммуникационный центр Службы 112… Операторы Службы, работающие во Львове, владеют английским, польским, чешским и турецким языками», — сказал он.
Кроме того, теперь вызов экстренных служб по единому номеру 112 доступен в Винницкой, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.
Это означает, что теперь можно вызвать все экстренные службы по одному номеру — 112. Это позволяет значительно ускорить процесс соединения с экстренной службой и усиливает коммуникацию между подразделениями.
Клименко добавил, что в течение 2024 года коммуникационные центры 112 планируют запустить в Днепре и Одессе.
Напомним, в Киевской области полноценно заработала телефонная служба 112 в сентябре этого года. В Киеве — с июля.
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