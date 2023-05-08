Еще в одной стране ЕС продолжат поддержку украинцев — Finance.ua

Еще в одной стране ЕС продолжат поддержку украинцев Сегодня 18:00

В Латвии готовятся продлить срок поддержки украинцев до конца 2023 года. Речь идет о начальной помощи, а также о компенсациях за расселение беженцев.

Пока что государственная поддержка беженцев из Украины действует до 30 июня, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на delfi.lv

На рассмотрение Сейма внесли поправки в закон о поддержке украинских беженцев в Латвии до конца года. Нынешняя программа помощи работает до 30 июня.

Поскольку боевые действия в Украине продолжаются, а общественные организации настаивают на необходимости продолжения поддержки украинцам, в законопроекте предлагается продолжить уже действующие меры поддержки — обеспечением проживания и питания жителей Украины в Латвии до 31 декабря.

Украинцы могут получить бесплатное жилье в Латвии до 120 дней, независимо от того, когда они прибыли в эту страну после 24 февраля 2022 года. К началу года в Латвии было зарегистрировано более 35 тысяч украинских беженцев.

Правительство Латвии 18 апреля утвердило изменение правил обучения детей украинских беженцев. Школы смогут обеспечить детям планы индивидуального обучения, чтобы помочь им лучше осваивать учебный материал на латышском языке по программам с 1 по 8 класс (а также по программам профобучения с 1 по 3 курс).

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