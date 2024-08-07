Еще один госбанк начал беспроцентное кредитование физических лиц на установку энергетического оборудования — Finance.ua

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Еще один госбанк начал беспроцентное кредитование физических лиц на установку энергетического оборудования

Кредит&Депозит
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Еще один госбанк начал беспроцентное кредитование физических лиц на установку энергетического оборудования
Еще один госбанк начал беспроцентное кредитование физических лиц на установку энергетического оборудования
Первый беспроцентный кредит на установку гибридного инвертора выдал государственный Sense Bank клиенту из города Черновцы. Кредит был предоставлен в рамках правительственной программы для частных домохозяйств и включает в себя как оборудование, так и услуги по доставке и монтажу всех материалов.
Клиент, физическое лицо-предприниматель, работающий в сфере торговли и пошива индивидуальной одежды, привлекла кредитное финансирование для установки гибридного инвертора мощностью 8 киловатт.
Еще один госбанк начал беспроцентное кредитование физических лиц на установку энергетического оборудования
Сумма кредита составляет чуть более 325 тыс. грн, а срок- 30 месяцев. По условиям договора, клиент будет оплачивать только тело кредита, а все проценты по нему будут компенсированы государством. Единственной дополнительной финансовой нагрузкой для клиента является разовая комиссия в размере 1,5% от суммы кредита.
Член Правления Sense Bank Инна Тютюн отметила, что беспроцентное кредитование физических лиц является приоритетным направлением работы банка.
«Частные домохозяйства нуждаются в особом внимании со стороны государства и банковского сектора. Как государственный банк, мы считаем, что льготное кредитование физических лиц, как в рамках правительственных инициатив, так и в собственной программе „Источник Энергии“, является чрезвычайно важным, поскольку миллионы украинцев остро нуждаются в финансовых инструментах для решения насущных проблем с электроснабжением. Sense Bank рад быть в авангарде предоставления подобных услуг нашим соотечественникам. Для нас это приоритетное направление работы и мы будем его активно развивать», - подчеркнула Инна Тютюн.
«Стратегически очень важно, чтобы Фонд развития предпринимательства поддерживал не только МСБ в Украине, но и всех граждан, которые владеют домохозяйствами, ведь энергонезависимость должна быть не только на предприятиях, но и в личных домах. Благодаря этой программе наша страна встает на путь энергетической независимости и устойчивости в непростые времена», — прокомментировал это событие председатель правления Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон.
Напомним, что в июле текущего года Sense Bank объявил о выдаче первого бизнес-кредита в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7-9%» на строительство солнечной электростанции мощностью 1 мегаватт.
По материалам:
Сенс Банк
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