Еще одной категории украинцев разрешили выезжать за границу — Finance.ua

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Еще одной категории украинцев разрешили выезжать за границу

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Еще одной категории украинцев разрешили выезжать за границу
Еще одной категории украинцев разрешили выезжать за границу
Кабинет Министров разрешил выезжать за границу студентам или курсантам, получающим образование по авиационным специальностям. Но для этого должно быть несколько условий.
Об этом сообщает представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Так, правительство разрешило пересекать госграницу в случае введения военного положения студентам или курсантам, обучающимся по авиационным специальностям и не подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации.
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Таким лицам можно выезжать за пределы Украины, если они нуждаются в практической летной подготовке в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства нашего государства.
Напомним, что из-за военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут уезжать из страны. Выезд разрешен только при таких основаниях, как непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и еще ряду причин.

Справка Finance.ua:

  • недавно Кабмин разрешил выезжать за границу родственникам погибших в АТО;
  • также отметим, что в январе правительство одобрило постановление, запрещающее на период военного положения выезд госслужащих за границу без уважительных причин;
  • таким образом, нардепы, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу только в случае служебных командировок. Однако в постановлении есть ряд исключений.
По материалам:
РБК-Україна
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