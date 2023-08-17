Еще одна страна ввела онлайн-визы для украинцев: условия получения — Finance.ua

Еще одна страна ввела онлайн-визы для украинцев: условия получения Сегодня 11:42 — Мир

Еще одна страна ввела онлайн-визы для украинцев: условия получения

Правительство Вьетнама объявило о серьезных изменениях в своей визовой политике, которые вступили в силу 15 августа 2023 года. Согласно измененным правилам, лица из многих стран, включая Украину, будут иметь возможность подавать заявки на визы онлайн, пишет xaydungchinhsach

Ожидается, что этот шаг упростит и улучшит процесс оформления виз для путешественников со всего мира, желающих въехать во Вьетнам. Напомним, что до сегодняшнего дня для въезда во Вьетнам украинцам нужно было приглашение, которое стоило 50−200 долларов, и с этим приглашением уже можно было оформить визу по прибытии в аэропорту за 25 долларов. Теперь в этом нет необходимости, ведь ее можно оформить онлайн.

Оформление визы на один въезд сроком до 30 дней стоит 25 долларов, мультивиза до 90 дней обойдется в 50 долларов.

Рассмотрение заявки будет занимать 3 рабочих дня. Для подачи на визу необходимо скачать портретное фото 4×6 сантиметров, фото страницы с данными загранпаспорта и заполнить анкету

Как получить визу

1. Заполнение анкеты

Иностранцы получают доступ к веб-порталу электронных виз Департамента иммиграции Вьетнама или Национального портала государственных услуг или Порталу государственных услуг Министерства общественной безопасности, чтобы заполнить личную информацию в электронной визовой анкете: загрузить портретную фотографию и страницу с данными паспорта. После этого шага система предоставит иностранцу уникальный электронный код.

2. Оплата

Следует уплатить визовый сбор на счет на веб-портале электронных виз или на Национальном портале государственных услуг или на Портале государственных услуг Министерства общественной безопасности после получения электронного кода от иммиграционного органа.

3. Получение результата

Иностранцы, которые подают заявление на получение электронной визы, могут использовать код электронного досье для проверки статуса на веб-портале электронных виз, а затем для печати электронной визы.

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Телеканал 24 По материалам:

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