Еще одна страна ввела онлайн-визы для украинцев: условия получения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еще одна страна ввела онлайн-визы для украинцев: условия получения

Мир
105
Еще одна страна ввела онлайн-визы для украинцев: условия получения
Еще одна страна ввела онлайн-визы для украинцев: условия получения
Правительство Вьетнама объявило о серьезных изменениях в своей визовой политике, которые вступили в силу 15 августа 2023 года. Согласно измененным правилам, лица из многих стран, включая Украину, будут иметь возможность подавать заявки на визы онлайн, пишет xaydungchinhsach.
Ожидается, что этот шаг упростит и улучшит процесс оформления виз для путешественников со всего мира, желающих въехать во Вьетнам. Напомним, что до сегодняшнего дня для въезда во Вьетнам украинцам нужно было приглашение, которое стоило 50−200 долларов, и с этим приглашением уже можно было оформить визу по прибытии в аэропорту за 25 долларов. Теперь в этом нет необходимости, ведь ее можно оформить онлайн.
Оформление визы на один въезд сроком до 30 дней стоит 25 долларов, мультивиза до 90 дней обойдется в 50 долларов.
Рассмотрение заявки будет занимать 3 рабочих дня. Для подачи на визу необходимо скачать портретное фото 4×6 сантиметров, фото страницы с данными загранпаспорта и заполнить анкету.

Как получить визу

1. Заполнение анкеты
Иностранцы получают доступ к веб-порталу электронных виз Департамента иммиграции Вьетнама или Национального портала государственных услуг или Порталу государственных услуг Министерства общественной безопасности, чтобы заполнить личную информацию в электронной визовой анкете: загрузить портретную фотографию и страницу с данными паспорта. После этого шага система предоставит иностранцу уникальный электронный код.
2. Оплата
Следует уплатить визовый сбор на счет на веб-портале электронных виз или на Национальном портале государственных услуг или на Портале государственных услуг Министерства общественной безопасности после получения электронного кода от иммиграционного органа.
3. Получение результата
Иностранцы, которые подают заявление на получение электронной визы, могут использовать код электронного досье для проверки статуса на веб-портале электронных виз, а затем для печати электронной визы.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.