Еще одна страна стала владельцем ракет Tomahawk — Finance.ua

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Еще одна страна стала владельцем ракет Tomahawk

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С 24 февраля 2022 года США продали уже второй стране дозвуковую крылатую ракету Tomahawk и технологии, связанные с ней. В частности, военно-морские силы Нидерландов совершили успешный испытательный пуск такой ракеты с флагманского фрегата HNLMS De Ruyter у восточного побережья США, пишет Defense Express.
Кроме того, сообщается, что испытания проходили во взаимодействии с американским флотом. Нидерланды еще в 2023 году выражали желание получить Tomahawk для ударов по наземным целям в радиусе тысячи километров. После этого отсутствовали какие-либо данные о шагах, предшествующих передаче американских ракет европейской стране. Эксперты предполагают, что это происходило в секретном режиме.
Не было заключенного соответствующего контракта с США или хотя бы разрешения от DSCA на поставку ракет и спутникового оборудования. Также в издании подчеркивают, что совсем недавно, в ноябре 2024 года, Нидерланды присоединились к всеевропейской инициативе по созданию дальнобойной ракеты ELSA, что поначалу выглядело как отход от желания получить Tomahawk в своем арсенале.
«На этом фоне логичным будет сказать, что появление у ВМС Нидерландов возможностей по применению Tomahawk выглядит более чем неожиданно», — говорится в материале. Однако там отмечается, что портал Naval News в сентябре 2023 года писал о том, что все четыре фрегата проекта De Zeven Provinciën Нидерландов будут адаптированы для использования этого типа ракет в период с 2025 по 2029 год.
Особенность всех этих военных кораблей в том, что у них уже есть пять установок вертикального пуска (УВП) типа Mk 41 (40 пусковых шахт), в которых просто необходимо модернизировать систему управления огнем.
В настоящее время крылатые ракеты Tomahawk есть у США, Великобритании, Австралии и Нидерландов. На очереди — Япония, которая в январе 2024 года заказала поставку 400 ракет этого типа и спутниковую аппаратуру.
По материалам:
УНІАН
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